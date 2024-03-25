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Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокусе" обернулся против Украины

Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокусе" обернулся против Украины - 25.03.2024, ПРАЙМ

Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокусе" обернулся против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокус сити холле" обернулся против Киева. Об этом французский лидер сообщил в рамках... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T15:17+0300

2024-03-25T15:17+0300

2024-03-25T15:17+0300

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теракт

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокус сити холле" обернулся против Киева. Об этом французский лидер сообщил в рамках визита во Французскую Гвиану."Нужно воздержаться от всякой инструментализации и искажений, необходимо быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия будет так же настроена… Я думаю, что использование этого контекста, чтобы попытаться его развернуть против Украины, будет цинично и контрпродуктивно для России и безопасности ее выходцев", – отметил он.Тем не менее, французский президент не пояснил, что подразумевается под "безопасностьюм ее выходцев".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.

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россия, франция, эммануэль макрон, новости, теракт, крокус сити холл