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Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокусе" обернулся против Украины
Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокусе" обернулся против Украины - 25.03.2024, ПРАЙМ
Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокусе" обернулся против Украины
Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокус сити холле" обернулся против Киева. Об этом французский лидер сообщил в рамках... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:17+0300
2024-03-25T15:17+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокус сити холле" обернулся против Киева. Об этом французский лидер сообщил в рамках визита во Французскую Гвиану."Нужно воздержаться от всякой инструментализации и искажений, необходимо быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия будет так же настроена… Я думаю, что использование этого контекста, чтобы попытаться его развернуть против Украины, будет цинично и контрпродуктивно для России и безопасности ее выходцев", – отметил он.Тем не менее, французский президент не пояснил, что подразумевается под "безопасностьюм ее выходцев".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.
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Происшествия, РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, Эммануэль Макрон, Новости, теракт, Крокус сити холл
Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокусе" обернулся против Украины
Макрон назвал использование вопроса теракта в "Крокусе" против Украины циничным
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент Франции Эмманюэль Макрон не хочет, чтобы вопрос теракта в "Крокус сити холле" обернулся против Киева. Об этом французский лидер сообщил в рамках визита во Французскую Гвиану.
"Нужно воздержаться от всякой инструментализации и искажений, необходимо быть требовательными и эффективными. Мы действуем в таком ключе, и я надеюсь, что Россия будет так же настроена… Я думаю, что использование этого контекста, чтобы попытаться его развернуть против Украины, будет цинично и контрпродуктивно для России и безопасности ее выходцев", – отметил он.
Тем не менее, французский президент не пояснил, что подразумевается под "безопасностьюм ее выходцев".
Виновные в теракте в "Крокусе" не заслуживают пощады, заявил Мишустин
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте.