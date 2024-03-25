https://1prime.ru/20240325/mask-846680683.html
Илон Маск стал самым богатым человеком по версии "Хужунь"
Илон Маск стал самым богатым человеком по версии "Хужунь" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Илон Маск стал самым богатым человеком по версии "Хужунь"
Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T13:52+0300
2024-03-25T13:52+0300
2024-03-25T13:52+0300
илон маск
мир
китай
рейтинг
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/97/828429723_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_98fbdb4377f75585f2297fb6f705342c.jpg
ПЕКИН, 25 мар – ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute). Организация "Хужунь" в понедельник представила свой 13-й по счету ежегодный доклад о самых богатых людях планеты. По данным "Хужунь", состояние Маска за год выросло на 47% и достигло 1,67 триллиона юаней (около 235 миллиардов долларов по курсу Народного банка Китая на сегодняшний день). Вторую строчку рейтинга занял основатель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 1,33 триллиона юаней (около 187 миллиардов долларов), за год Безос, по данным организации, стал богаче на 57%. Замыкает тройку лидеров глава холдинга LVMH Бернар Арно, чье состояние снизилось на 13%, до 1,26 триллиона юаней (около 177 миллиардов долларов). Богатейшем человеком Китая признан Чжун Шаньшань, владеющий компанией - производителем бутилированной воды Nongfu Spring. В общем списке он занял 21-ю строчку с состоянием в 450 миллиардов юаней (около 63 миллиардов долларов), за год Чжун Шаньшань стал беднее на 9%. Россия, по данным "Хужунь", заняла седьмое место в мире по количеству долларовых миллиардеров (76 человек). В прошлогоднем рейтинге РФ занимала восьмое место с 70 долларовым миллиардерами. Первое место в мире по количеству долларовых миллиардеров занял Китай (814 человек). На втором и третьем местах США и Индия с 800 и 271 долларовыми миллиардерами соответственно. Рейтинг составлялся по данным до 15 января.
https://1prime.ru/20240325/846670459.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82842/97/828429723_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_637e6d5f07271ca5b465e85156d612b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
илон маск, мир, китай, рейтинг
Илон Маск, МИР, КИТАЙ, рейтинг
Илон Маск стал самым богатым человеком по версии "Хужунь"
Илон Маск занял первое место в списке богатейших людей по версии китайского рейтинга
ПЕКИН, 25 мар – ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute).
Организация "Хужунь" в понедельник представила свой 13-й по счету ежегодный доклад о самых богатых людях планеты.
По данным "Хужунь", состояние Маска за год выросло на 47% и достигло 1,67 триллиона юаней (около 235 миллиардов долларов по курсу Народного банка Китая на сегодняшний день).
Вторую строчку рейтинга занял основатель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 1,33 триллиона юаней (около 187 миллиардов долларов), за год Безос, по данным организации, стал богаче на 57%. Замыкает тройку лидеров глава холдинга LVMH Бернар Арно, чье состояние снизилось на 13%, до 1,26 триллиона юаней (около 177 миллиардов долларов).
Маск отказался поддерживать американских демократов
Богатейшем человеком Китая признан Чжун Шаньшань, владеющий компанией - производителем бутилированной воды Nongfu Spring. В общем списке он занял 21-ю строчку с состоянием в 450 миллиардов юаней (около 63 миллиардов долларов), за год Чжун Шаньшань стал беднее на 9%.
Россия, по данным "Хужунь", заняла седьмое место в мире по количеству долларовых миллиардеров (76 человек). В прошлогоднем рейтинге РФ занимала восьмое место с 70 долларовым миллиардерами.
Первое место в мире по количеству долларовых миллиардеров занял Китай (814 человек). На втором и третьем местах США и Индия с 800 и 271 долларовыми миллиардерами соответственно.
Рейтинг составлялся по данным до 15 января.