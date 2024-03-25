https://1prime.ru/20240325/mask-846680683.html

Илон Маск стал самым богатым человеком по версии "Хужунь"

Илон Маск стал самым богатым человеком по версии "Хужунь" - 25.03.2024, ПРАЙМ

Илон Маск стал самым богатым человеком по версии "Хужунь"

Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T13:52+0300

2024-03-25T13:52+0300

2024-03-25T13:52+0300

илон маск

мир

китай

рейтинг

https://cdnn.1prime.ru/img/82842/97/828429723_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_98fbdb4377f75585f2297fb6f705342c.jpg

ПЕКИН, 25 мар – ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск возглавил рейтинг самых богатых людей мира, следует из доклада китайской исследовательской организации "Хужунь" (Hurun Research Institute). Организация "Хужунь" в понедельник представила свой 13-й по счету ежегодный доклад о самых богатых людях планеты. По данным "Хужунь", состояние Маска за год выросло на 47% и достигло 1,67 триллиона юаней (около 235 миллиардов долларов по курсу Народного банка Китая на сегодняшний день). Вторую строчку рейтинга занял основатель американского онлайн-ритейлера Amazon Джефф Безос с состоянием в 1,33 триллиона юаней (около 187 миллиардов долларов), за год Безос, по данным организации, стал богаче на 57%. Замыкает тройку лидеров глава холдинга LVMH Бернар Арно, чье состояние снизилось на 13%, до 1,26 триллиона юаней (около 177 миллиардов долларов). Богатейшем человеком Китая признан Чжун Шаньшань, владеющий компанией - производителем бутилированной воды Nongfu Spring. В общем списке он занял 21-ю строчку с состоянием в 450 миллиардов юаней (около 63 миллиардов долларов), за год Чжун Шаньшань стал беднее на 9%. Россия, по данным "Хужунь", заняла седьмое место в мире по количеству долларовых миллиардеров (76 человек). В прошлогоднем рейтинге РФ занимала восьмое место с 70 долларовым миллиардерами. Первое место в мире по количеству долларовых миллиардеров занял Китай (814 человек). На втором и третьем местах США и Индия с 800 и 271 долларовыми миллиардерами соответственно. Рейтинг составлялся по данным до 15 января.

https://1prime.ru/20240325/846670459.html

китай

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

илон маск, мир, китай, рейтинг