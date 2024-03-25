https://1prime.ru/20240325/mbir-846692212.html

Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР

Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР - 25.03.2024, ПРАЙМ

Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР

Россия и Белоруссия на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали соглашение, определяющее участие белорусских специалистов в будущих экспериментах на... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T19:50+0300

2024-03-25T19:50+0300

2024-03-25T19:51+0300

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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали соглашение, определяющее участие белорусских специалистов в будущих экспериментах на самом мощном в мире многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейтронах МБИР, говорится в пресс-релизе "Росатома". Соглашение подтверждает готовность российской и белорусской сторон развивать сотрудничество в проведении исследований на базе реактора МБИР. В соответствии с документом представители российской и белорусской сторон будут определять перечень возможных экспериментов на реакторе МБИР, совместно разрабатывать многосторонние исследовательские программы, направленные на использование возможностей реактора. МБИР — это многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Он строится в России на площадке входящего в научный дивизион "Росатома" Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области. Реактор позволит проводить не имеющие аналогов реакторные и послереакторные эксперименты, отточить технологии наработки модифицированных материалов. Новый реактор обеспечит атомную отрасль технологически современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.

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россия, белоруссия, росатом