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Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР
Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР - 25.03.2024, ПРАЙМ
Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР
Россия и Белоруссия на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали соглашение, определяющее участие белорусских специалистов в будущих экспериментах на... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T19:50+0300
2024-03-25T19:51+0300
россия
белоруссия
росатом
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали соглашение, определяющее участие белорусских специалистов в будущих экспериментах на самом мощном в мире многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейтронах МБИР, говорится в пресс-релизе "Росатома". Соглашение подтверждает готовность российской и белорусской сторон развивать сотрудничество в проведении исследований на базе реактора МБИР. В соответствии с документом представители российской и белорусской сторон будут определять перечень возможных экспериментов на реакторе МБИР, совместно разрабатывать многосторонние исследовательские программы, направленные на использование возможностей реактора. МБИР — это многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Он строится в России на площадке входящего в научный дивизион "Росатома" Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области. Реактор позволит проводить не имеющие аналогов реакторные и послереакторные эксперименты, отточить технологии наработки модифицированных материалов. Новый реактор обеспечит атомную отрасль технологически современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.
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россия, белоруссия, росатом
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Росатом
19:50 25.03.2024 (обновлено: 19:51 25.03.2024)
 
Минск договорился с "Росатомом" о работе на научном реакторе МБИР

Минск договорился с "Росатомом" о работах на мощнейшем научном реакторе МБИР

© РИА Новости . Андрей Александров | Перейти в медиабанк" Государственные флаги России и Белоруссии
 Государственные флаги России и Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Андрей Александров
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Россия и Белоруссия на международном форуме "Атомэкспо-2024" подписали соглашение, определяющее участие белорусских специалистов в будущих экспериментах на самом мощном в мире многоцелевом исследовательском ядерном реакторе на быстрых нейтронах МБИР, говорится в пресс-релизе "Росатома".
Соглашение подтверждает готовность российской и белорусской сторон развивать сотрудничество в проведении исследований на базе реактора МБИР. В соответствии с документом представители российской и белорусской сторон будут определять перечень возможных экспериментов на реакторе МБИР, совместно разрабатывать многосторонние исследовательские программы, направленные на использование возможностей реактора.
СМП - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
"Росатом" и DP World разрабатывают транзитный маршрут через Севморпуть
14:37
МБИР — это многоцелевой научно-исследовательский реактор четвертого поколения на быстрых нейтронах. Он строится в России на площадке входящего в научный дивизион "Росатома" Научно-исследовательского института атомных реакторов (НИИАР) в Димитровграде Ульяновской области. Реактор позволит проводить не имеющие аналогов реакторные и послереакторные эксперименты, отточить технологии наработки модифицированных материалов. Новый реактор обеспечит атомную отрасль технологически современной исследовательской инфраструктурой на ближайшие 50 лет.
 
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