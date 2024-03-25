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Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник - 25.03.2024, ПРАЙМ
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник
После теракта, произошедшего в "Крокус Сити Холле", работа по контролю за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться, сообщил... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:09+0300
2024-03-25T10:09+0300
2024-03-25T10:41+0300
россия
теракт
крокус сити холл
новости
мигранты
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. После теракта, произошедшего в "Крокус Сити Холле", работа по контролю за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться, сообщил агентству РИА Новости источник в МИД России.Как напомнил собеседник агентства, вопрос притока мигрантов системно рассматривается по линии правительственных структур."Речь идет о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения", - отметил собеседник агентства.Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков ранее призывал подумать над цифровым контролем за мигрантами.Ранее 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Сообщалось, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. МЧС сообщило, что 152 человека пострадали.
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россия, теракт, крокус сити холл, новости, мигранты
РОССИЯ, теракт, Крокус сити холл, Новости, Мигранты
Правительство может ужесточить контроль за мигрантами, сообщил источник
Источник : контроль за притоком мигрантов может усилиться после теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. После теракта, произошедшего в "Крокус Сити Холле", работа по контролю за притоком мигрантов по линии правительственных структур может ускориться, сообщил агентству РИА Новости источник в МИД России.
Как напомнил собеседник агентства, вопрос притока мигрантов системно рассматривается по линии правительственных структур.
"Речь идет о придании большей организованности в процесс, повышении контроля за соблюдением приезжими нашего миграционного законодательства. Видимо, трагедия в "Крокусе" повлияет на эту работу в целях ее ускорения", - отметил собеседник агентства.
Всех обвиняемых в совершении теракта в "Крокусе" отправили под арест
Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков ранее призывал подумать над цифровым контролем за мигрантами.
Ранее 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Сообщалось, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.
По данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. МЧС сообщило, что 152 человека пострадали.