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В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова

В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова - 25.03.2024, ПРАЙМ

В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова

Эвакуация персонала и пациентов прошла в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, на месте работают | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:15+0300

2024-03-25T14:15+0300

2024-03-25T14:24+0300

происшествия

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Эвакуация персонала и пациентов прошла в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, на месте работают кинологи. Об этом заявил директор центра Олег Карпов."Эвакуацию произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", - сказал он РИА Новости, добавив, что всего эвакуировали около 700 человек.Карпов подчеркнул, что лежачих пациентов в этом корпусе не было.Кроме того, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что эвакуация 25 марта также проходила из торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы. По его словам, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в здании.

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москва, фгаоу во рниму им. н.и. пирогова, трц