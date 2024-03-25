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В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова
В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова - 25.03.2024, ПРАЙМ
В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова
Эвакуация персонала и пациентов прошла в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, на месте работают | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:15+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Эвакуация персонала и пациентов прошла в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, на месте работают кинологи. Об этом заявил директор центра Олег Карпов."Эвакуацию произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", - сказал он РИА Новости, добавив, что всего эвакуировали около 700 человек.Карпов подчеркнул, что лежачих пациентов в этом корпусе не было.Кроме того, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что эвакуация 25 марта также проходила из торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы. По его словам, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в здании.
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Происшествия, МОСКВА, ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ТРЦ
В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра им. Пирогова
В Москве эвакуировали около 700 человек из КДЦ центра имени Пирогова 25 марта
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Эвакуация персонала и пациентов прошла в консультативно-диагностическом центре Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, на месте работают кинологи. Об этом заявил директор центра Олег Карпов.
"Эвакуацию произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы", - сказал он РИА Новости, добавив, что всего эвакуировали около 700 человек.
Карпов подчеркнул, что лежачих пациентов в этом корпусе не было.
Кроме того, представитель экстренных служб рассказал РИА Новости, что эвакуация 25 марта также проходила из торгово-развлекательного центра "Мозаика" на юго-востоке Москвы. По его словам, поступил анонимный звонок с угрозой взрыва в здании.