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Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды

Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды - 25.03.2024, ПРАЙМ

Минпромторг предложил расширить перечень маркируемой одежды

Минпромторг России предложил расширить перечень маркируемой одежды, включив в него с 1 марта 2025 года в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы,... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:32+0300

2024-03-25T12:32+0300

2024-03-25T12:32+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Минпромторг России предложил расширить перечень маркируемой одежды, включив в него с 1 марта 2025 года в том числе нижнее белье, купальники и головные уборы, сообщает оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). "Министерство промышленности и торговли РФ предложило с 1 марта 2025 года начать маркировать нижнее белье, купальники, носки и чулки, перчатки и варежки, головные уборы, галстуки, платки и детскую одежду – всего 12 позиций. Соответствующий проект постановления правительства уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов", - говорится в сообщении. Руководитель товарной группы ЦРПТ Анна Петрушина напомнила, что маркировка товаров легкой промышленности вводится в стране поэтапно начиная с 2021 года, и за это время она показала свою эффективность в борьбе с нелегальным оборотом. Так, например, нелегальный рынок обуви сократился на треть, в других товарах легкой промышленности нелегальный оборот также снизился. "Предложенный Минпромторгом России перечень – ожидаемое расширение, после которого фактически все виды товаров легпрома будут подлежать маркировке. Государственная система маркировки "Честный знак" готова к этому расширению как с технической, так и с экспертной точки зрения", - заключила Петрушина. Кроме того, министерство поддержало предложение отрасли и предложило дать бизнесу дополнительные два месяца на домаркировку остатков импортных изделий, которые подлежат обязательной маркировке с 1 апреля 2024 года. Речь идет о верхней одежде из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмах, отдельной спецодежде, трикотажных мужских рубашках, мужских костюмах, пиджаках, брюках, блузках, шалях, шарфах, платьях, юбках, мужских и женских куртках, пальто, плащах. По действующим правилам уже с 30 июня такую одежду таможенные органы не будут пропускать через границу без кодов маркировки, но этот срок предлагается передвинуть на 31 августа 2024 года.

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россия, минпромторг, одежда, маркировка, новости