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Мишустин призвал помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее

Мишустин призвал помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее - 25.03.2024, ПРАЙМ

Мишустин призвал помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ предложил обсудить, как помочь российским предприятиям стать сильнее,... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T15:43+0300

2024-03-25T15:43+0300

2024-03-25T15:46+0300

кабмин

промышленность

россия

михаил мишустин

кпрф

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ предложил обсудить, как помочь российским предприятиям стать сильнее, эффективнее и рассчитывать на отечественные решения. "Законодатели от КПРФ вносят продуманные предложения по развитию отечественной промышленности и по укреплению технологического суверенитета страны, также активно содействует подготовке наших инициатив... Думаю, что мы сегодня также обсудим, как помочь нашим предприятиям стать сильнее, эффективнее и именно рассчитывать на собственные научно-исследовательские, конструкторские разработки и свои собственные, отечественные решения", - сказал Мишустин в ходе встречи. Премьер в понедельник проводит первые консультации с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина, в этот день пройдут его встречи с руководством и представителями фракций КПРФ и ЛДПР.

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промышленность, россия, михаил мишустин, кпрф