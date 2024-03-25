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Мишустин призвал помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее
Мишустин призвал помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее - 25.03.2024, ПРАЙМ
Мишустин призвал помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ предложил обсудить, как помочь российским предприятиям стать сильнее,... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:43+0300
2024-03-25T15:43+0300
2024-03-25T15:46+0300
кабмин
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михаил мишустин
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ предложил обсудить, как помочь российским предприятиям стать сильнее, эффективнее и рассчитывать на отечественные решения. "Законодатели от КПРФ вносят продуманные предложения по развитию отечественной промышленности и по укреплению технологического суверенитета страны, также активно содействует подготовке наших инициатив... Думаю, что мы сегодня также обсудим, как помочь нашим предприятиям стать сильнее, эффективнее и именно рассчитывать на собственные научно-исследовательские, конструкторские разработки и свои собственные, отечественные решения", - сказал Мишустин в ходе встречи. Премьер в понедельник проводит первые консультации с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина, в этот день пройдут его встречи с руководством и представителями фракций КПРФ и ЛДПР.
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промышленность, россия, михаил мишустин, кпрф
Кабмин, Промышленность, РОССИЯ, Михаил Мишустин, КПРФ
Мишустин призвал помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее
Мишустин предложил КПРФ обсудить, как помочь предприятиям стать сильнее и эффективнее
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе встречи с представителями фракции КПРФ предложил обсудить, как помочь российским предприятиям стать сильнее, эффективнее и рассчитывать на отечественные решения.
"Законодатели от КПРФ вносят продуманные предложения по развитию отечественной промышленности и по укреплению технологического суверенитета страны, также активно содействует подготовке наших инициатив... Думаю, что мы сегодня также обсудим, как помочь нашим предприятиям стать сильнее, эффективнее и именно рассчитывать на собственные научно-исследовательские, конструкторские разработки и свои собственные, отечественные решения", - сказал Мишустин в ходе встречи.
Премьер в понедельник проводит первые консультации с депутатами Госдумы в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина, в этот день пройдут его встречи с руководством и представителями фракций КПРФ и ЛДПР.