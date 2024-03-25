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ЦБ: число регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО сократилось - 25.03.2024, ПРАЙМ
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ЦБ: число регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО сократилось
ЦБ: число регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО сократилось - 25.03.2024, ПРАЙМ
ЦБ: число регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО сократилось
Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось более чем вдвое: на 1 января 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T19:20+0300
2024-03-25T19:20+0300
банк россии
мошенничество
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось более чем вдвое: на 1 января 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ, это на семь меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 января 2023 года, говорится в обзоре Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО". ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями). "По данным за скользящий год, на 1 января 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ (на семь меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 января 2023 года). В "красной" зоне остались четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики и один субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", - поясняется в обзоре. "В течение 2023 года из "красной" зоны в "желтую" перешли Кабардино-Балкарская Республика (снижение риска равно 1,0 балла), республики Северная Осетия – Алания и Бурятия (-2,0 балла), Республика Хакасия, Приморский и Хабаровский края (-2,5 балла), Иркутская область (-3,5 балла). В общей сложности в 56 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–3,5 балла", - указывается там же. Наиболее существенное снижение риска недобросовестных действий (от 2,0 до 3,5 балла) зафиксировано в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Иркутской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской и Мурманской областях, в республиках Хакасия, Бурятия, Марий Эл, Башкирия, Калмыкия и Северная Осетия – Алания. Уменьшение рисков на 1,5 балла отмечается в Краснодарском и Алтайском краях, в республиках Татарстан, Мордовия и Адыгея, в Москве и Московской области, а также в Еврейской автономной области, отмечается в обзоре. "Важно отметить отрицательную динамику рисков в таких крупных субъектах РФ, как Москва, Московская, Воронежская, Иркутская и Нижегородская области, республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский, Красноярский, Алтайский и Приморский края", - говорится в обзоре ЦБ.
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мошенничество
Банк России, мошенничество
19:20 25.03.2024
 
ЦБ: число регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО сократилось

ЦБ выделил всего пять регионов с наибольшими рисками мошенничества в ОСАГО на начало года

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Число регионов с высокими рисками мошенничества в сфере ОСАГО сократилось более чем вдвое: на 1 января 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ, это на семь меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 января 2023 года, говорится в обзоре Банка России "Мониторинг региональных рисков недобросовестных действий в ОСАГО".
ЦБ РФ на регулярной основе проводит региональный мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО в субъектах РФ и федеральных округах. В процессе мониторинга анализируются сведения о деятельности страховых организаций и осуществляется риск-профилирование регионов по значениям и динамике изменения показателей, которые отражают риски проявления неблагоприятных факторов, связанных со злоупотреблением правом, правонарушениями и преступлениями в сфере ОСАГО (в первую очередь с мошенническими действиями).
"По данным за скользящий год, на 1 января 2024 года к "красной" (высокорисковой) зоне отнесены пять субъектов РФ (на семь меньше по сравнению с анализом по состоянию на 1 января 2023 года). В "красной" зоне остались четыре субъекта Северо-Кавказского федерального округа – республики Ингушетия и Дагестан, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики и один субъект из Сибирского федерального округа – Новосибирская область", - поясняется в обзоре.
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"В течение 2023 года из "красной" зоны в "желтую" перешли Кабардино-Балкарская Республика (снижение риска равно 1,0 балла), республики Северная Осетия – Алания и Бурятия (-2,0 балла), Республика Хакасия, Приморский и Хабаровский края (-2,5 балла), Иркутская область (-3,5 балла). В общей сложности в 56 субъектах РФ отмечено сокращение рисков недобросовестных действий в сфере ОСАГО за скользящий год на 0,5–3,5 балла", - указывается там же.
Наиболее существенное снижение риска недобросовестных действий (от 2,0 до 3,5 балла) зафиксировано в Приморском, Красноярском и Хабаровском краях, в Иркутской, Воронежской, Нижегородской, Пензенской и Мурманской областях, в республиках Хакасия, Бурятия, Марий Эл, Башкирия, Калмыкия и Северная Осетия – Алания. Уменьшение рисков на 1,5 балла отмечается в Краснодарском и Алтайском краях, в республиках Татарстан, Мордовия и Адыгея, в Москве и Московской области, а также в Еврейской автономной области, отмечается в обзоре.
"Важно отметить отрицательную динамику рисков в таких крупных субъектах РФ, как Москва, Московская, Воронежская, Иркутская и Нижегородская области, республики Татарстан и Башкортостан, а также Краснодарский, Красноярский, Алтайский и Приморский края", - говорится в обзоре ЦБ.
 
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