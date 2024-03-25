https://1prime.ru/20240325/moskalkova-846673978.html

Москалькова назвала произошедшее в "Крокусе" бесчеловечным терактом

Москалькова назвала произошедшее в "Крокусе" бесчеловечным терактом - 25.03.2024, ПРАЙМ

Москалькова назвала произошедшее в "Крокусе" бесчеловечным терактом

Теракт в "Крокус сити холле" является кровавым, бесчеловечным терактом, российское общество консодидировано как никогда, заявила уполномоченный по правам... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T11:22+0300

2024-03-25T11:22+0300

2024-03-25T11:22+0300

происшествия

россия

крокус сити холл

теракт

новости

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Теракт в "Крокус сити холле" является кровавым, бесчеловечным терактом, российское общество консодидировано как никогда, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова."Мы желаем всем, кто сегодня жив, скорейшего выздоровления. Мы сегодня консолидированы как никогда. Каждое трагическое событие сплачивает общество, но я не помню на своей памяти, чтобы такой поток людей, такое огромное количество телеграмм с соболезнованиями, которые мы получили от зарубежных уполномоченных по правам человека", - отметила Москалькова.Ранее Москалькова вместе с сотрудниками своего аппарта прибыла к стихийномц мемориалу радом со зданием "Крокус сити холла", чтобы возложить цветы.Ранее 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске произошли стрельба и пожар. Сообщалось, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки.По данным Следственного комитета, погибли 137 человек, включая троих детей. МЧС сообщило, что 152 человека пострадали.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.

https://1prime.ru/20240325/podmoskovje-846673771.html

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россия, крокус сити холл, теракт, новости