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Виновные в теракте в "Крокусе" не заслуживают пощады, заявил Мишустин

Виновные в теракте в "Крокусе" не заслуживают пощады, заявил Мишустин - 25.03.2024, ПРАЙМ

Виновные в теракте в "Крокусе" не заслуживают пощады, заявил Мишустин

Ведется расследование теракта в "Крокус сити холле", виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T13:48+0300

2024-03-25T13:48+0300

2024-03-25T14:00+0300

происшествия

крокус сити холл

михаил мишустин

правительство рф

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Ведется расследование теракта в "Крокус сити холле", виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Сейчас идет расследование этих событий, виновные понесут наказание, они не заслуживают пощады", — сказал он в ходе встречи с депутатами Госдумы от фракции КПРФ.Премьер начал серию встреч с депутатами думских фракций в рамках подготовки к ежегодному отчету кабмина.Мишустин подчеркнул, что забота о пострадавших в теракте, о пациентах и родственниках погибших, которым понадобится психологическая и материальная помощь, является главной заботой правительства РФ."Сегодня наша главная забота – о жертвах этого преступления, о пациентах, которые лечатся в медицинских учреждениях, о родственниках, навещающих близких, и о семьях погибших, которым понадобится, конечно, помощь и психологическая, и материальная", — заявил премьер.Он отметил, что случившиеся события в "Крокусе" потрясли всех, и в такие дни важно, чтобы помощь приходила как можно скорее.Мишустин добавил, что согласно поручению президента России Владимира Путина его коллеги по правительству вице-премьер Татьяна Голикова, глава МЧС Александр Куренков, министр здравоохранения Михаил Мурашко, а также аппарат правительства оперативно подключились к этой работе и продолжают держать ситуацию на контроле, своевременно информируя главу государства.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл, михаил мишустин, правительство рф