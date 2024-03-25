https://1prime.ru/20240325/narusheniya-846681581.html
ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами
ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами - 25.03.2024, ПРАЙМ
ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами
Еврокомиссия объявила о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых платформ Apple,... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:09+0300
2024-03-25T14:09+0300
2024-03-25T14:10+0300
google
расследование
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия объявила о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых платформ Apple, Alphabet (Google) и Meta*, говорится в пресс-релизе ЕК. Возможные нарушения фиксируются в связи с положениями нового Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Еврокомиссия должна представить результаты расследования в течение 12 месяцев. "Мы не смогли убедиться в том, что Apple, Alphabet и Meta* соблюдают свои обязательства", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. В частности, в ЕС подозревают, что сервис Google злоупотребляет своим практически монопольным положением для приоритетной выдачи в поисковике своих собственных сервисов по поиску гостиниц, авиабилетов, продаже других услуг и товаров. Что касается платформы Facebook*, то она позволяет пользователям отказаться от передачи свои собственных данных в рекламных целях только за плату. Тех, кто не желает переходить на платную подписку, но хочет сохранить услугу, фактически вынуждают предоставлять свои данные. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС. Позже Еврокомиссия определила шесть компаний - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, - дав им шесть месяцев, чтобы обеспечить полное соблюдение обязательств в рамках DMA. Меры, в частности, затрагивают соцсети: Tiktok, Facebook*, Instagram*, Linkedin, мессенджеры Whatsapp, Messenger, видеохостинг Youtube, браузеры Chrome, Safari, поисковую систему Google Search, операционные системы Google Android, iOS, Windows PC OS, торговые площадки и приложения App Store, Google Shopping, Google Maps, Google Play и другие. Еврокомиссия предупредила, что будет следить за эффективным выполнением обязательств в рамках DMA указанными цифровыми компаниями. В случае, если компания не соблюдает обязательства, установленные DMA, Комиссия может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений ЕК будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС. Ранее сообщалось, что закон DMA устанавливает ряд обязательств для крупных онлайн-платформ, "чьё доминирующее положение на рынке затрудняет возможность не пользоваться ими". Такие компании должны, в соответствии с законом ЕС, в частности разрешить бизнес-пользователям доступ к данным, которые они генерируют на платформе, позволить им продвигать собственные предложения и заключать контракты с клиентами за пределами платформы. Крупные интернет-игроки также больше не могут более благоприятно классифицировать собственные товары или услуги по сравнению с другими на своих платформах. Кроме того, нельзя препятствовать простому удалению любого предварительно загружённого программного обеспечения или приложений, запрещать разработчикам использовать сторонние платежные платформы для продажи приложений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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google, расследование
ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами
Еврокомиссия сообщила о расследованиях нарушений Apple, Alphabet (Google) и Meta*
БРЮССЕЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия объявила о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых платформ Apple, Alphabet (Google) и Meta*, говорится в пресс-релизе ЕК.
Возможные нарушения фиксируются в связи с положениями нового Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Еврокомиссия должна представить результаты расследования в течение 12 месяцев.
"Мы не смогли убедиться в том, что Apple, Alphabet и Meta* соблюдают свои обязательства", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
В частности, в ЕС подозревают, что сервис Google злоупотребляет своим практически монопольным положением для приоритетной выдачи в поисковике своих собственных сервисов по поиску гостиниц, авиабилетов, продаже других услуг и товаров.
Что касается платформы Facebook*, то она позволяет пользователям отказаться от передачи свои собственных данных в рекламных целях только за плату. Тех, кто не желает переходить на платную подписку, но хочет сохранить услугу, фактически вынуждают предоставлять свои данные.
ЕС призвали как можно скорее отказаться от российского ядерного топлива
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС.
Позже Еврокомиссия определила шесть компаний - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, - дав им шесть месяцев, чтобы обеспечить полное соблюдение обязательств в рамках DMA.
Меры, в частности, затрагивают соцсети: Tiktok, Facebook*, Instagram*, Linkedin, мессенджеры Whatsapp, Messenger, видеохостинг Youtube, браузеры Chrome, Safari, поисковую систему Google Search, операционные системы Google Android, iOS, Windows PC OS, торговые площадки и приложения App Store, Google Shopping, Google Maps, Google Play и другие.
Еврокомиссия предупредила, что будет следить за эффективным выполнением обязательств в рамках DMA указанными цифровыми компаниями. В случае, если компания не соблюдает обязательства, установленные DMA, Комиссия может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота.
В случае систематических нарушений ЕК будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
Ранее сообщалось, что закон DMA устанавливает ряд обязательств для крупных онлайн-платформ, "чьё доминирующее положение на рынке затрудняет возможность не пользоваться ими". Такие компании должны, в соответствии с законом ЕС, в частности разрешить бизнес-пользователям доступ к данным, которые они генерируют на платформе, позволить им продвигать собственные предложения и заключать контракты с клиентами за пределами платформы.
Крупные интернет-игроки также больше не могут более благоприятно классифицировать собственные товары или услуги по сравнению с другими на своих платформах. Кроме того, нельзя препятствовать простому удалению любого предварительно загружённого программного обеспечения или приложений, запрещать разработчикам использовать сторонние платежные платформы для продажи приложений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская