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ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами - 25.03.2024, ПРАЙМ
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ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами
ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами - 25.03.2024, ПРАЙМ
ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами
Еврокомиссия объявила о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых платформ Apple,... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:09+0300
2024-03-25T14:10+0300
google
расследование
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия объявила о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых платформ Apple, Alphabet (Google) и Meta*, говорится в пресс-релизе ЕК. Возможные нарушения фиксируются в связи с положениями нового Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Еврокомиссия должна представить результаты расследования в течение 12 месяцев. "Мы не смогли убедиться в том, что Apple, Alphabet и Meta* соблюдают свои обязательства", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон. В частности, в ЕС подозревают, что сервис Google злоупотребляет своим практически монопольным положением для приоритетной выдачи в поисковике своих собственных сервисов по поиску гостиниц, авиабилетов, продаже других услуг и товаров. Что касается платформы Facebook*, то она позволяет пользователям отказаться от передачи свои собственных данных в рекламных целях только за плату. Тех, кто не желает переходить на платную подписку, но хочет сохранить услугу, фактически вынуждают предоставлять свои данные. Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС. Позже Еврокомиссия определила шесть компаний - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, - дав им шесть месяцев, чтобы обеспечить полное соблюдение обязательств в рамках DMA. Меры, в частности, затрагивают соцсети: Tiktok, Facebook*, Instagram*, Linkedin, мессенджеры Whatsapp, Messenger, видеохостинг Youtube, браузеры Chrome, Safari, поисковую систему Google Search, операционные системы Google Android, iOS, Windows PC OS, торговые площадки и приложения App Store, Google Shopping, Google Maps, Google Play и другие. Еврокомиссия предупредила, что будет следить за эффективным выполнением обязательств в рамках DMA указанными цифровыми компаниями. В случае, если компания не соблюдает обязательства, установленные DMA, Комиссия может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота. В случае систематических нарушений ЕК будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС. Ранее сообщалось, что закон DMA устанавливает ряд обязательств для крупных онлайн-платформ, "чьё доминирующее положение на рынке затрудняет возможность не пользоваться ими". Такие компании должны, в соответствии с законом ЕС, в частности разрешить бизнес-пользователям доступ к данным, которые они генерируют на платформе, позволить им продвигать собственные предложения и заключать контракты с клиентами за пределами платформы. Крупные интернет-игроки также больше не могут более благоприятно классифицировать собственные товары или услуги по сравнению с другими на своих платформах. Кроме того, нельзя препятствовать простому удалению любого предварительно загружённого программного обеспечения или приложений, запрещать разработчикам использовать сторонние платежные платформы для продажи приложений.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
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4.7
96
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7 495 645-6601
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google, расследование
Google, расследование
14:09 25.03.2024 (обновлено: 14:10 25.03.2024)
 
ЕК сообщила о расследованиях нарушений крупнейшими цифровыми платформами

Еврокомиссия сообщила о расследованиях нарушений Apple, Alphabet (Google) и Meta*

© AFP / Loic VenanceGoogle
Google - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© AFP / Loic Venance
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар — ПРАЙМ. Еврокомиссия объявила о начале ряда расследований возможных нарушений правил конкуренции со стороны доминирующих на рынке Евросоюза цифровых платформ Apple, Alphabet (Google) и Meta*, говорится в пресс-релизе ЕК.
Возможные нарушения фиксируются в связи с положениями нового Закона о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA). Еврокомиссия должна представить результаты расследования в течение 12 месяцев.
"Мы не смогли убедиться в том, что Apple, Alphabet и Meta* соблюдают свои обязательства", - заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.
В частности, в ЕС подозревают, что сервис Google злоупотребляет своим практически монопольным положением для приоритетной выдачи в поисковике своих собственных сервисов по поиску гостиниц, авиабилетов, продаже других услуг и товаров.
Что касается платформы Facebook*, то она позволяет пользователям отказаться от передачи свои собственных данных в рекламных целях только за плату. Тех, кто не желает переходить на платную подписку, но хочет сохранить услугу, фактически вынуждают предоставлять свои данные.
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10:37
Закон о цифровых рынках (Digital Markets Act, DMA) вступил в силу 1 ноября 2022 года и начал применяться в ЕС с мая 2023 года. Этот закон, по замыслу авторов, нацелен "сделать рынки цифрового сектора более справедливыми и конкурентными", предоставить больше выбора и свободы конечным пользователям. К примеру, он обязывает компании разрешать установку сторонних приложений и позволять пользователям легко изменять настройки. В ЕС указывали, что DMA - один из первых инструментов эффективного регулирования деятельности крупнейших цифровых компаний. Он призван дополнить, но не изменить правила конкуренции в ЕС.
Позже Еврокомиссия определила шесть компаний - Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta*, Microsoft, - дав им шесть месяцев, чтобы обеспечить полное соблюдение обязательств в рамках DMA.
Меры, в частности, затрагивают соцсети: Tiktok, Facebook*, Instagram*, Linkedin, мессенджеры Whatsapp, Messenger, видеохостинг Youtube, браузеры Chrome, Safari, поисковую систему Google Search, операционные системы Google Android, iOS, Windows PC OS, торговые площадки и приложения App Store, Google Shopping, Google Maps, Google Play и другие.
Еврокомиссия предупредила, что будет следить за эффективным выполнением обязательств в рамках DMA указанными цифровыми компаниями. В случае, если компания не соблюдает обязательства, установленные DMA, Комиссия может налагать штрафы в размере до 10% от общего мирового оборота компании за предыдущий финансовый год, а в случае повторного нарушения - до 20% от такого оборота.
В случае систематических нарушений ЕК будет принимать дополнительные меры правовой защиты вплоть до решения, обязывающего компанию-нарушителя продать свой бизнес в ЕС.
Ранее сообщалось, что закон DMA устанавливает ряд обязательств для крупных онлайн-платформ, "чьё доминирующее положение на рынке затрудняет возможность не пользоваться ими". Такие компании должны, в соответствии с законом ЕС, в частности разрешить бизнес-пользователям доступ к данным, которые они генерируют на платформе, позволить им продвигать собственные предложения и заключать контракты с клиентами за пределами платформы.
Крупные интернет-игроки также больше не могут более благоприятно классифицировать собственные товары или услуги по сравнению с другими на своих платформах. Кроме того, нельзя препятствовать простому удалению любого предварительно загружённого программного обеспечения или приложений, запрещать разработчикам использовать сторонние платежные платформы для продажи приложений.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram и Threads) запрещена в России как экстремистская
 
Googleрасследование
 
 
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