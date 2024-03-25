https://1prime.ru/20240325/nuland-846690277.html

Нуланд заподозрили в причастности к теракту. Россию ждут "сюрпризы"

Нуланд заподозрили в причастности к теракту. Россию ждут "сюрпризы" - 25.03.2024, ПРАЙМ

Нуланд заподозрили в причастности к теракту. Россию ждут "сюрпризы"

За трагедией в Красногорске могла стоять Виктория Нуланд, она недавно обещала "расширение Украиной ассиметричной войны" и "неприятные сюрпризы" для президента... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T17:46+0300

2024-03-25T17:46+0300

2024-03-25T17:47+0300

происшествия

крокус сити холл

виктория нуланд

сша

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. За трагедией в Красногорске могла стоять Виктория Нуланд, она недавно обещала "расширение Украиной ассиметричной войны" и "неприятные сюрпризы" для президента России Владимира Путина. Об этом пишет американское издание American Thinker.22 марта в подмосковном "Крокус сити холле" началась стрельба, затем пожар. Теракт, по данным Следственного комитета России, унес жизни 137 человек, среди них трое детей. Позднее Путину доложили, что исполнителей теракта задержали.Как пишет автор AT, в западной прессе "гуляет" несколько версий тго, кто стоит за трагедией, в том числе и сами украинцы."И тут в разговоре всплывает новое имя — не кто иная, как ярая проукраинская “ястребиня”-демократка Виктория Нуланд, несколько недель назад покинувшая свой пост в Госдепартамене в поисках более тучных пастбищ поближе к вашингтонскому “болоту”, - отмечается в материалах.Автор приводит выдержки из блога Марка Воука на Substack, согласно которым Нуланд обещала Москве "неприятные сюрпризы" и рассказывала об "асимметричной войне" Киева.Читатели AT, комментируя статью, отмечают, что "если в украинско-российском конфликте случается какая-то мерзость, то это наверняка дело рук" экс-заместителя госсекретаря.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240325/crocus-846683894.html

сша

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крокус сити холл, виктория нуланд, сша