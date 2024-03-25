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NYT: Запад опасается, что Олимпиада станет "премиальной" целью террористов
NYT: Запад опасается, что Олимпиада станет "премиальной" целью террористов - 25.03.2024, ПРАЙМ
NYT: Запад опасается, что Олимпиада станет "премиальной" целью террористов
После теракта в "Крокус сити холле" сотрудники западных спецслужб и эксперты опасаются, что летние Олимпийские игры в Париже могут стать следующей целью... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T10:24+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. После теракта в "Крокус сити холле" сотрудники западных спецслужб и эксперты опасаются, что летние Олимпийские игры в Париже могут стать следующей целью террористических атак, передает издание New York Times.Согласно газете, теракт в Москве продемонстрировал высокий уровень планирования и способность использования местных экстремистских сетей."Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже. Они могут стать премиальной целью террористов", - сказал Эдмунд Фиттон-Браун, бывший высокопоставленный сотрудник ООН по борьбе с терроризмом, который сейчас является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом.По словам эксперта, "спящие ячейки" в Европе и поток фото- и видеоматериалов о конфликте в Газе являются факторами, которые могут вдохновить террористов.В докладе ООН также упоминаются лица северокавказского и среднеазиатского происхождения, прибывшие в Европу из Афганистана или Украины, которые могут быть использованы "ИГ-Хорасан" для нападений на Западе. "ИГ-Хорасан" также обвиняют в нападении на "Крокус сити холл".Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
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франция, олимпийские игры, новости, россия, теракт
ФРАНЦИЯ, Олимпийские игры, Новости, РОССИЯ, теракт
NYT: Запад опасается, что Олимпиада станет "премиальной" целью террористов
New York Times: Запад опасается, что ОИ станут "премиальной" целью террористов
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. После теракта в "Крокус сити холле" сотрудники западных спецслужб и эксперты опасаются, что летние Олимпийские игры в Париже могут стать следующей целью террористических атак, передает издание New York Times.
Согласно газете, теракт в Москве продемонстрировал высокий уровень планирования и способность использования местных экстремистских сетей.
"Я беспокоюсь об Олимпийских играх в Париже. Они могут стать премиальной целью террористов", - сказал Эдмунд Фиттон-Браун, бывший высокопоставленный сотрудник ООН по борьбе с терроризмом, который сейчас является старшим советником проекта по борьбе с экстремизмом.
По словам эксперта, "спящие ячейки" в Европе и поток фото- и видеоматериалов о конфликте в Газе являются факторами, которые могут вдохновить террористов.В докладе ООН также упоминаются лица северокавказского и среднеазиатского происхождения, прибывшие в Европу из Афганистана или Украины, которые могут быть использованы "ИГ-Хорасан" для нападений на Западе. "ИГ-Хорасан" также обвиняют в нападении на "Крокус сити холл".
Двум фигурантам дела о теракте в "Крокусе" грозит пожизненное
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапировали в Москву.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.