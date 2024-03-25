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СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан - 25.03.2024, ПРАЙМ
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СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан - 25.03.2024, ПРАЙМ
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан
СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, сообщает корреспондент РИА Новости. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T18:20+0300
2024-03-25T18:20+0300
политика
совбез оон
палестино-израильский конфликт
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ООН, 25 мар – ПРАЙМ. СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, сообщает корреспондент РИА Новости. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Соединенные Штаты трижды блокировали подобные резолюции в СБ с начала эскалации конфликта.Резолюция, созданная Алжиром, Гайаной, Мальтой, Мозамбиком, Сьерра-Леоне, Словенией, Швейцарией, Эквадором, Японией и Южной Кореей требует "немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к длительному устойчивому прекращению огня". Документ также предусматривает немедленного и безусловного освобождения заложников и расширение гуманитарной помощи в сектор Газа.22 марта американский проект был заблокирован Москвой, Алжиром и Пекином, поскольку тот не требовал прекращения огня в анклаве.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
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совбез оон, палестино-израильский конфликт
Политика, Совбез ООН, палестино-израильский конфликт
18:20 25.03.2024
 
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Газе на месяц Рамадан

СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в Газе на месяц Рамадан

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГА ООН
ГА ООН
© Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 25 мар – ПРАЙМ. СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, сообщает корреспондент РИА Новости.
Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Соединенные Штаты трижды блокировали подобные резолюции в СБ с начала эскалации конфликта.
Резолюция, созданная Алжиром, Гайаной, Мальтой, Мозамбиком, Сьерра-Леоне, Словенией, Швейцарией, Эквадором, Японией и Южной Кореей требует "немедленного прекращения огня на месяц Рамадан, соблюдаемого всеми сторонами, которое бы привело к длительному устойчивому прекращению огня".
Документ также предусматривает немедленного и безусловного освобождения заложников и расширение гуманитарной помощи в сектор Газа.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 22.03.2024
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22 марта, 23:16
22 марта американский проект был заблокирован Москвой, Алжиром и Пекином, поскольку тот не требовал прекращения огня в анклаве.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля.
 
ПолитикаСовбез ООНпалестино-израильский конфликт
 
 
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