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Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков

Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков - 25.03.2024, ПРАЙМ

Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков

Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которого сейчас не хватает из-за обострившейся конфронтации, заявил официальный представитель Кремля | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:44+0300

2024-03-25T12:44+0300

2024-03-25T12:45+0300

россия

дмитрий песков

крокус сити холл

теракт

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происшествия

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которого сейчас не хватает из-за обострившейся конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Борьба с терроризмом это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия, но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется" , - отметил он.Песков также отметил, что ни один город или страна не могут быть полностью защищен от терроризма. Кроме того, что в Сети появляется все больше провокационной и эмоциональной информации.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, и отметил, что это не просто теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей.

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россия, дмитрий песков, крокус сити холл, теракт, новости