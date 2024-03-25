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Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков
Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков - 25.03.2024, ПРАЙМ
Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков
Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которого сейчас не хватает из-за обострившейся конфронтации, заявил официальный представитель Кремля | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:44+0300
2024-03-25T12:45+0300
россия
дмитрий песков
крокус сити холл
теракт
новости
происшествия
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которого сейчас не хватает из-за обострившейся конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Борьба с терроризмом это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия, но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется" , - отметил он.Песков также отметил, что ни один город или страна не могут быть полностью защищен от терроризма. Кроме того, что в Сети появляется все больше провокационной и эмоциональной информации.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, и отметил, что это не просто теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей.
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россия, дмитрий песков, крокус сити холл, теракт, новости
РОССИЯ, Дмитрий Песков, Крокус сити холл, теракт, Новости, Происшествия
12:44 25.03.2024 (обновлено: 12:45 25.03.2024)
 
Сотрудничества стран в борьбе с терроризмом сейчас нет, заявил Песков

Песков: борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, но сейчас его нет

© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . POOL/Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Борьба с терроризмом требует международного сотрудничества, которого сейчас не хватает из-за обострившейся конфронтации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Борьба с терроризмом это постоянный процесс, который требует международного полноформатного взаимодействия, но вы видите, что сейчас в связи с максимально обостренным конфронтационным периодом это сотрудничество не то что в полной мере, а не в какой мере не ведется" , - отметил он.
Песков также отметил, что ни один город или страна не могут быть полностью защищен от терроризма. Кроме того, что в Сети появляется все больше провокационной и эмоциональной информации.
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07:50
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте.
Президент России Владимир Путин заявил, что все четверо исполнителей теракта найдены и задержаны, и отметил, что это не просто теракт, а подготовленное и организованное массовое убийство мирных людей.
 
ПроисшествияРОССИЯДмитрий ПесковКрокус сити холлтерактНовости
 
 
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