https://1prime.ru/20240325/pobeda-846685016.html
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году, их доля останется на уровне около 13% от общего объема направлений. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:34+0300
2024-03-25T15:34+0300
2024-03-25T15:34+0300
россия
авиакомпания победа
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/52/842435200_0:174:3021:1873_1920x0_80_0_0_e08745465a3b11d54d490935aa210c5c.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году, их доля останется на уровне около 13% от общего объема направлений."У нас всегда большую долю перевозок составляли внутренние перевозки - международных было максимум 26%. Сейчас 13%, где-то в этих пределах и будем продолжать. Пока больше планов по открытию международных направлений нет", - сказал он, напомнив о планах начать полеты в Ташкент (Узбекистан) и Ош (Киргизия) в апреле.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84243/52/842435200_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_820bf054c6c6392e7c9b55898953afe7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авиакомпания победа, новости
РОССИЯ, авиакомпания Победа, Новости
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления
Лоукостер "Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году, их доля останется на уровне около 13% от общего объема направлений.
"У нас всегда большую долю перевозок составляли внутренние перевозки - международных было максимум 26%. Сейчас 13%, где-то в этих пределах и будем продолжать. Пока больше планов по открытию международных направлений нет", - сказал он, напомнив о планах начать полеты в Ташкент (Узбекистан) и Ош (Киргизия) в апреле.