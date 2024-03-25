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"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления - 25.03.2024, ПРАЙМ
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"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году, их доля останется на уровне около 13% от общего объема направлений. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:34+0300
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россия
авиакомпания победа
новости
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году, их доля останется на уровне около 13% от общего объема направлений."У нас всегда большую долю перевозок составляли внутренние перевозки - международных было максимум 26%. Сейчас 13%, где-то в этих пределах и будем продолжать. Пока больше планов по открытию международных направлений нет", - сказал он, напомнив о планах начать полеты в Ташкент (Узбекистан) и Ош (Киргизия) в апреле.
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россия, авиакомпания победа, новости
РОССИЯ, авиакомпания Победа, Новости
15:34 25.03.2024
 
"Победа" не планирует анонсировать новые международные направления

Лоукостер "Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкТехники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании "Победа"
Техники у самолета российской низкобюджетной авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. "Победа" не планирует анонсировать новые международные направления в 2024 году, их доля останется на уровне около 13% от общего объема направлений.
"У нас всегда большую долю перевозок составляли внутренние перевозки - международных было максимум 26%. Сейчас 13%, где-то в этих пределах и будем продолжать. Пока больше планов по открытию международных направлений нет", - сказал он, напомнив о планах начать полеты в Ташкент (Узбекистан) и Ош (Киргизия) в апреле.
 
РОССИЯавиакомпания ПобедаНовости
 
 
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