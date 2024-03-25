https://1prime.ru/20240325/pokupka-846691612.html
"Газпром" вместо "Новатэка" выкупит долю в проекте "Сахалин-2"
"Газпром" вместо "Новатэка" выкупит долю в проекте "Сахалин-2" - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Газпром" вместо "Новатэка" выкупит долю в проекте "Сахалин-2"
Правительство РФ утвердило продажу 27,5% доли в компании ООО "Сахалинская Энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") за 94,8 миллиарда рублей структуре "Газпрома"... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T19:07+0300
2024-03-25T19:07+0300
2024-03-25T19:07+0300
газпром
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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило продажу 27,5% доли в компании ООО "Сахалинская Энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") за 94,8 миллиарда рублей структуре "Газпрома" – ООО "Сахалинский проект" вместо структуры "Новатэка", как это предусматривалось предыдущим распоряжением. "Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683 процента уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" в размере 94800 млн. рублей и определить, что указанная доля подлежит продаже обществу c ограниченной ответственностью "Сахалинский проект", – говорится в распоряжении от 23 марта 2024 года. ООО "Сахалинский проект", согласно данным ЕГРЮЛ, учреждено 18 июля 2023 года. На 100% принадлежит компании ООО "Газпром Сахалин Холдинг". Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, прежний оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, был заменен на новое, российское, юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Крупнейший участник общества – "Газпром" с долей 50%. Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в этом ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась. В апреле 2023 года правительство РФ одобрило продажу доли Shell структуре "Новатэка", теперь то распоряжение признано утратившим силу.
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газпром
"Газпром" вместо "Новатэка" выкупит долю в проекте "Сахалин-2"
Структура "Газпрома" выкупит 27,5% в операторе проекта "Сахалин-2" вместо "Новатэка"
МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило продажу 27,5% доли в компании ООО "Сахалинская Энергия" (оператор проекта "Сахалин-2") за 94,8 миллиарда рублей структуре "Газпрома" – ООО "Сахалинский проект" вместо структуры "Новатэка", как это предусматривалось предыдущим распоряжением.
"Утвердить цену продажи доли в размере 27,49999998621683 процента уставного капитала общества с ограниченной ответственностью "Сахалинская Энергия" в размере 94800 млн. рублей и определить, что указанная доля подлежит продаже обществу c ограниченной ответственностью "Сахалинский проект", – говорится в распоряжении от 23 марта 2024 года.
ООО "Сахалинский проект", согласно данным ЕГРЮЛ, учреждено 18 июля 2023 года. На 100% принадлежит компании ООО "Газпром Сахалин Холдинг".
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Президент России Владимир Путин летом 2022 года подписал указ о применении специальных экономических мер в сфере ТЭК. Согласно ему, прежний оператор проекта "Сахалин-2", совместное предприятие Sakhalin Energy, был заменен на новое, российское, юрлицо – ООО "Сахалинская Энергия". Крупнейший участник общества – "Газпром" с долей 50%.
Иностранные акционеры в течение месяца должны были подать заявку на получение доли в этом ООО. Mitsui и Mitsubishi согласились на смену юрисдикции и сохранили доли. Shell, на которую приходились 27,5%, отказалась.
В апреле 2023 года правительство РФ одобрило продажу доли Shell структуре "Новатэка", теперь то распоряжение признано утратившим силу.