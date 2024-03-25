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Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе"

Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ

Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе"

Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T21:41+0300

2024-03-25T21:41+0300

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крокус сити холл

владимир путин

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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России Владимир Путин. "Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе, дети, школьники и студенты", — добавил Путин. Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим при теракте, а также сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание преступников.Путин назвал теракт в "Крокус сити холле" звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского режима.Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Российский лидер добавил, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте якобы нет, что это ИГИЛ*.*запрещенная на территории России террористическая организация

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LIVE: Путин на совещании по вопросам мер, принимаемых после теракта в "Крокус Сити Холле" LIVE: Путин на совещании по вопросам мер, принимаемых после теракта в "Крокус Сити Холле" 2024-03-25T21:41+0300 true PT37M20S

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крокус сити холл, владимир путин, видео