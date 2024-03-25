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Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе"
Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе"
Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T21:41+0300
2024-03-25T22:00+0300
крокус сити холл
владимир путин
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России Владимир Путин. "Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе, дети, школьники и студенты", — добавил Путин. Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим при теракте, а также сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание преступников.Путин назвал теракт в "Крокус сити холле" звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского режима.Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.Российский лидер добавил, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте якобы нет, что это ИГИЛ*.*запрещенная на территории России террористическая организация
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40
LIVE: Путин на совещании по вопросам мер, принимаемых после теракта в "Крокус Сити Холле"
LIVE: Путин на совещании по вопросам мер, принимаемых после теракта в "Крокус Сити Холле"
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крокус сити холл, владимир путин, видео
Крокус сити холл, Владимир Путин
Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе"
МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России Владимир Путин.
2024-03-25T21:41+0300
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PT37M20S
21:41 25.03.2024 (обновлено: 22:00 25.03.2024)
 
Первые выводы и заказчики. Путин обсудил на совещании теракт в "Крокусе"

Владимир Путин провел совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций
Президент РФ В. Путин встретился с лидерами парламентских фракций - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российское общество показало пример подлинной солидарности, сплоченности, взаимной поддержки после теракта в "Крокус сити холле", заявил президент России Владимир Путин.
"Знаю, что среди тех, кто сейчас направляет слова сочувствия семьям пострадавших, люди разных национальностей, из всех регионов нашей страны, всех возрастов, в том числе, дети, школьники и студенты", — добавил Путин.
Глава государства поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим при теракте, а также сотрудников ФСБ, МВД, Росгвардии и Минобороны за задержание преступников.
Путин назвал теракт в "Крокус сити холле" звеном в целой серии попыток тех, кто с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского режима.
Также глава государства отметил, что уже известно, чьими руками был совершен теракт, на данный момент интересует заказчик. Он задается вопросом, почему террористы пытались уйти на Украину, и действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.
Российский лидер добавил, что США по разным каналам пытаются убедить всех, что киевского следа в кровавом теракте якобы нет, что это ИГИЛ*.
*запрещенная на территории России террористическая организация
 
Крокус сити холлВладимир Путин
 
 
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