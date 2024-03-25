https://1prime.ru/20240325/reys-846693680.html

СМИ: двое из нападавших в "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе

СМИ: двое из нападавших в "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе - 25.03.2024, ПРАЙМ

СМИ: двое из нападавших в "Крокусе" прилетели в Москву на одном рейсе

Двое из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" прилетели в Москву 2 марта на одном рейсе, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T20:56+0300

2024-03-25T20:56+0300

2024-03-25T21:17+0300

крокус сити холл

терроризм

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Двое из обвиняемых в совершении теракта в "Крокус сити холле" прилетели в Москву 2 марта на одном рейсе, сообщает агентство Reuters, ссылаясь на источник в структурах безопасности в Турции. "Двое нападавших прилетели в Москву 2 марта 2024 года на одном и том же рейсе", — указывается в публикации.По информации источника, террористы прилетали в Турцию на непродолжительный срок, чтобы обновить разрешение на пребывание в России. Собеседник агентства добавил, что процесс их "радикализации" произошел не в Турции. На момент их поездки в отношении террористов не было никаких ордеров на арест, они могли свободно путешествовать между Россией и Турцией.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Президент России Владимир Путин поблагодарил всех, кто помогал пострадавшим. Он считает, что российское общество показало пример подлинной солидарности и взаимной поддержки. Глава государства добавил, что теракт совершен руками радикальных исламистов, но для России важнее заказчик. Путин задался вопросом, почему террористы после теракта пытались уйти на Украину, и кто их там ждал.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240325/spisok-846693516.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, терроризм