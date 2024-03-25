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США расширили список антироссийских санкций - 25.03.2024, ПРАЙМ
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США расширили список антироссийских санкций
США расширили список антироссийских санкций - 25.03.2024, ПРАЙМ
США расширили список антироссийских санкций
Соединенные Штаты добавили в список антироссийских ограничительных мер двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T18:59+0300
2024-03-25T18:59+0300
политика
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты добавили в список антироссийских ограничительных мер двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в группу "Интеррос"), сообщает американский Минфин. Помимо ООО "Атомайз", ограничения ввели против Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный центр Эшелон", АО "Эшелон Технологии", АО "Б-Крипто", фирм "Лаборатория кибербезопасности", "Эшелон Инновации" и "Ключевые информационные системы", Проектно-консалтингового бюро "Эшелон", ООО "Крипто Эксплорер", ООО "Лайтхаус", ООО "Системы распределенного реестра", ООО "Центр обработки электронных платежей", ООО "Веб3 Интегратор", ООО "Веб3 Технологии". Санкции наложили также четыре компании не из России: кипрская Tokentrust Holdings Limited, эстонская Bitfingroup OU, эмиратские Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC. Физическими лицами, попавшими под американские санкции, оказались два россиянина – Тимур Буканов и Игорь Кайгородов.По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
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сша, санкции против рф
Политика, США, санкции против РФ
18:59 25.03.2024
 
США расширили список антироссийских санкций

США распространили антироссийские санкции на двух физлиц и 18 юрлиц, включая "Атомайз"

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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ВАШИНГТОН, 25 мар – ПРАЙМ. Соединенные Штаты добавили в список антироссийских ограничительных мер двух физических лиц и 18 организаций, включая платформу цифровых финансовых активов "Атомайз" (входит в группу "Интеррос"), сообщает американский Минфин.
Помимо ООО "Атомайз", ограничения ввели против Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования "Учебный центр Эшелон", АО "Эшелон Технологии", АО "Б-Крипто", фирм "Лаборатория кибербезопасности", "Эшелон Инновации" и "Ключевые информационные системы", Проектно-консалтингового бюро "Эшелон", ООО "Крипто Эксплорер", ООО "Лайтхаус", ООО "Системы распределенного реестра", ООО "Центр обработки электронных платежей", ООО "Веб3 Интегратор", ООО "Веб3 Технологии".
Санкции наложили также четыре компании не из России: кипрская Tokentrust Holdings Limited, эстонская Bitfingroup OU, эмиратские Bitpapa IC FZC LLC и Crypto Explorer DMCC.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Легендарный инвестор из США распознал приближение новой Великой депрессии
16:16
Физическими лицами, попавшими под американские санкции, оказались два россиянина – Тимур Буканов и Игорь Кайгородов.
По словам президента России Владимира Путина, западные ограничительные меры нацелены на ухудшение жизни миллиона людей. В России не раз заявляли, что страна справится с любым давлением, который оказывает на нее Запад.
 
ПолитикаСШАсанкции против РФ
 
 
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