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Сбербанк собрал более 360 миллионов рублей для жертв теракта в "Крокусе"
Сбербанк собрал более 360 миллионов рублей для жертв теракта в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ
Сбербанк собрал более 360 миллионов рублей для жертв теракта в "Крокусе"
Сбербанк и "Российский Красный Крест" за выходные собрали более 360 миллионов рублей на благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:28+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Сбербанк и "Российский Красный Крест" за выходные собрали более 360 миллионов рублей на благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, говорится в материалах банка. "Вместе с Российским Красным Крестом мы собрали уже более 360 миллионов рублей на благотворительный счет, который открыли, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших в теракте. Эту сумму удалось собрать за выходные. Благотворительные переводы продолжают поступать. Совершено почти полмиллиона пожертвований", - сказано в сообщении в Telegram-канале банка. Сбербанк и "Российский Красный Крест" в субботу открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.
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россия, новости, крокус сити холл
РОССИЯ, Новости, Крокус сити холл
Сбербанк собрал более 360 миллионов рублей для жертв теракта в "Крокусе"
"Сбер": сборы на благотворительный счет после теракта в "Крокусе" уже более 360 млн рублей
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Сбербанк и "Российский Красный Крест" за выходные собрали более 360 миллионов рублей на благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске, говорится в материалах банка.
"Вместе с Российским Красным Крестом мы собрали уже более 360 миллионов рублей на благотворительный счет, который открыли, чтобы поддержать пострадавших и семьи погибших в теракте. Эту сумму удалось собрать за выходные. Благотворительные переводы продолжают поступать. Совершено почти полмиллиона пожертвований", - сказано в сообщении в Telegram-канале банка.
Сбербанк и "Российский Красный Крест" в субботу открыли благотворительный счет для сбора средств пострадавшим и семьям погибших во время теракта в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске.
Москалькова назвала произошедшее в "Крокусе" бесчеловечным терактом
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.