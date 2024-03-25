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Венгрия никогда не пошлет войска на Украину, заявил Сийярто
Венгрия никогда не пошлет войска на Украину, заявил Сийярто - 25.03.2024, ПРАЙМ
Венгрия никогда не пошлет войска на Украину, заявил Сийярто
Будапешт никогда не пошлет свои армию и оружие на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:52+0300
2024-03-25T14:52+0300
2024-03-25T15:15+0300
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СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Будапешт никогда не пошлет свои армию и оружие на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал что Брюссель обсуждает возможность отправки наУкраину европейского военного контингента."У Венгрии очень твердая позиция по этому вопросу. Для нас это красная линия. Мы никогда не отправим оружие на Украину и очевидно, что мы не отправляем войска", — сказал он журналистам на полях "Атомэкспо".Международный форум "Атомэкспо" – главное событие мировой атомной отрасли.Крупнейшая выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. Проводится с 2009 года.
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венгрия, украина, петер сийярто
Политика, ВЕНГРИЯ, УКРАИНА, Петер Сийярто
Венгрия никогда не пошлет войска на Украину, заявил Сийярто
Глава МИД Венгрии Сийярто: Будапешт никогда не пошлет свои войска на Украину
СИРИУС, 25 мар - ПРАЙМ. Будапешт никогда не пошлет свои армию и оружие на Украину, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщал что Брюссель обсуждает возможность отправки наУкраину европейского военного контингента.
МИД Венгрии назвал Белоруссию надежным партнером для транзита нефти
"У Венгрии очень твердая позиция по этому вопросу. Для нас это красная линия. Мы никогда не отправим оружие на Украину и очевидно, что мы не отправляем войска", — сказал он журналистам на полях "Атомэкспо".
Международный форум "Атомэкспо" – главное событие мировой атомной отрасли.
Крупнейшая выставочная и деловая площадка, на которой обсуждается современное состояние атомной отрасли, формируются тренды ее дальнейшего развития. Проводится с 2009 года.