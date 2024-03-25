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Украинские СМИ жалуются на преследование властей за критику Зеленского - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Украинские СМИ жалуются на преследование властей за критику Зеленского
Украинские СМИ жалуются на преследование властей за критику Зеленского - 25.03.2024, ПРАЙМ
Украинские СМИ жалуются на преследование властей за критику Зеленского
Украинские СМИ жалуются на преследование правительства после критики Владимира Зеленского, сообщает американская газета Daily Beast. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T15:18+0300
2024-03-25T15:25+0300
украина
сми
владимир зеленский
коррупция на украине
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Украинские СМИ жалуются на преследование правительства после критики Владимира Зеленского, сообщает американская газета Daily Beast."У нас есть два источника, подтверждающих, что преследование прессы было инициировано нашим руководством, потому что... Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой", — отметила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева. По ее словам, давление началось после того, как журналисты озадачились решением Зеленского уволить экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Telegram-каналы, связанные с киевским правительством, обвиняли Мусаеву в том, что она поддерживает Россию, а работники ее газеты "враги народа".Ее слова подтверждает журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов, который ранее получал угрозы после публикации статьи о коррупции в Минобороны Украины.Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
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украина, сми, владимир зеленский, коррупция на украине
УКРАИНА, СМИ, Владимир Зеленский, коррупция на Украине
15:18 25.03.2024 (обновлено: 15:25 25.03.2024)
 
Украинские СМИ жалуются на преследование властей за критику Зеленского

Daily Beast: СМИ украинские СМИ жалуются на преследование властей за критику Зеленского

© Фото : Unsplash/Terrillo WallsФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© Фото : Unsplash/Terrillo Walls
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Украинские СМИ жалуются на преследование правительства после критики Владимира Зеленского, сообщает американская газета Daily Beast.
"У нас есть два источника, подтверждающих, что преследование прессы было инициировано нашим руководством, потому что... Зеленский чувствует себя оскорбленным любой критикой", — отметила главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева.
По ее словам, давление началось после того, как журналисты озадачились решением Зеленского уволить экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Telegram-каналы, связанные с киевским правительством, обвиняли Мусаеву в том, что она поддерживает Россию, а работники ее газеты "враги народа".
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Ее слова подтверждает журналист-расследователь и основатель украинского проекта "Наши деньги" Юрий Николов, который ранее получал угрозы после публикации статьи о коррупции в Минобороны Украины.
Зеленский в интервью репортеру CNN Фариду Закарии подчеркивал, что украинцы крадут только "свое", а не разворовывают американскую помощь. Он также называл вопрос о коррупции в стране деликатным. Как сообщали в польском издании Do Rzeczy, Зеленскому было важно, чтобы Вашингтон понял разницу между воровством западных и украинских средств.
 
УКРАИНАСМИВладимир Зеленскийкоррупция на Украине
 
 
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