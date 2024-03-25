https://1prime.ru/20240325/soveschanie-846677889.html

Путин проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"

Путин проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ

Путин проведет совещание по мерам, принимаемым после теракта в "Крокусе"

Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 марта, проведет совещание, где будут обсуждаться меры, принимаемые после теракта в "Крокус сити холле". Об... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T12:48+0300

2024-03-25T12:48+0300

2024-03-25T12:48+0300

происшествия

крокус сити холл

владимир путин

совещание

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/14/846514430_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e6d07269e88e1a8c394f20508514229b.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в понедельник, 25 марта, проведет совещание, где будут обсуждаться меры, принимаемые после теракта в "Крокус сити холле". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру президент имеет в виду провести совещание для обсуждения мер, принимаемых после теракта. Совещание будет с участием руководителей силового блока, социального блока и руководителей двух регионов - Москвы и Подмосковья. Ожидаем, что оно будет в открытом режиме. Еще раз повторю, оно будет где-то ближе к вечеру", — рассказал Песков журналистам. Он добавил, что все остальные контакты Путина сегодня будут носитьнепубличный характер. По словам Пескова, Путин сегодня работает в Кремле, продолжает получать доклады по линии всех служб о произошедшем теракте.Пресс-секретарь также сообщил, что Путин пока не планирует посещать место трагедии в "Крокусе"Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.Машину, на которой террористы скрылись после нападения, остановили в Брянской области. По данным ФСБ, преступники намеревались перейти границу, имели соответствующие контакты на украинской стороне. Задержаны 11 человек, в том числе 4 террориста, непосредственно участвовавших в теракте. Их этапируют в Москву.Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве.В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям.Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

https://1prime.ru/20240325/peskov-846677748.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

крокус сити холл, владимир путин, совещание