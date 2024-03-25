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Российские спецслужбы работают не покладая рук, заявили в Кремле
Российские спецслужбы работают не покладая рук, заявили в Кремле - 25.03.2024, ПРАЙМ
Российские спецслужбы работают не покладая рук, заявили в Кремле
Российские спецслужбы трудятся в очень интенсивном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:51+0300
2024-03-25T12:51+0300
2024-03-25T12:51+0300
происшествия
крокус сити холл
кремль
дмитрий песков
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские спецслужбы трудятся в очень интенсивном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Они работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом", - сказал Песков.Также представитель Кремля отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, и ни о какой помощи со стороны других государств речи пока не идет.В пятницу вечером, 22 марта, четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям "Крокуса". Затем они подожгли концертный зал, пожар разгорелся на площади около тринадцати тысяч квадратных метров, из-за пламени обрушилась крыша. Открытое горение ликвидировали только к вечеру субботы, 23 марта.На следующий день после теракта были задержаны одиннадцать подозреваемых. В воскресенье, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте.
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крокус сити холл, кремль, дмитрий песков
Происшествия, Крокус сити холл, Кремль, Дмитрий Песков
Российские спецслужбы работают не покладая рук, заявили в Кремле
Песков: спецслужбы РФ работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Российские спецслужбы трудятся в очень интенсивном режиме, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Они работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами, всеми вызовами, которые стоят перед нашей страной, перед нашим обществом", - сказал Песков.
Также представитель Кремля отметил, что российские спецслужбы работают самостоятельно, и ни о какой помощи со стороны других государств речи пока не идет.
В пятницу вечером, 22 марта, четверо вооруженных людей в камуфляже открыли стрельбу по посетителям "Крокуса". Затем они подожгли концертный зал, пожар разгорелся на площади около тринадцати тысяч квадратных метров, из-за пламени обрушилась крыша. Открытое горение ликвидировали только к вечеру субботы, 23 марта.
На следующий день после теракта были задержаны одиннадцать подозреваемых. В воскресенье, 24 марта, Басманный районный суд Москвы арестовал четырех фигурантов дела о теракте.