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МЧС обновило список жертв в теракте в "Крокусе"

МЧС обновило список жертв в теракте в "Крокусе" - 25.03.2024, ПРАЙМ

МЧС обновило список жертв в теракте в "Крокусе"

МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 95 фамилий. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T20:49+0300

2024-03-25T20:49+0300

2024-03-25T20:54+0300

происшествия

крокус сити холл

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. МЧС России обновило список погибших при теракте в "Крокус сити холле", в нем 95 фамилий. Список по состоянию на 20.00 мск 25 марта можно найти на официальном сайте ведомства. Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар. По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых - дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв выросло до 143. По данным МЧС, в результате теракта пострадали 152 человека. 24 марта было объявлено днем общенационального траура. Басманный суд Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоды, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ), которое предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы. Президент России Владимир Путин в ходе обращения к гражданам России в связи с терактом отмечал, что террористы - "убийцы и нелюди, у которых нет и не может быть национальности". Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в разговоре с Путиным выразил глубокие соболезнования и солидарность с российским народом, подчеркнув, что теракту не может быть оправдания. Главы двух государств также отметили, что активизируют совместную работу по противодействию терроризму. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби на брифинге для журналистов заявил, что Белый дом не видит признаков того, что Украина или украинцы причастны к теракту в Москве. В Вашингтоне подчеркнули, что не знали о готовящемся теракте, отметив, что предупреждение, выпущенное две недели назад американским посольством в России, не имело отношения к сегодняшним событиям. Концертный зал "Крокус сити холл" находится в подмосковном Красногорске у северо-западной границы Москвы. Расположен на 66-м километре МКАД.

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крокус сити холл