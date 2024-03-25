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Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал историческое здание на Большой... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:20+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Здание, ранее известное как Благородное собрание, было в незаконном владении Московской федерации профсоюзов и ООО "Колонного зала Дома союзов" .Расположенное по адресу Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, здание имеет общую площадь 13017,3 квадратных метров. Отмечается, что решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на это нежилое здание.Дом в стиле классицизма был построен в первой половине XVIII века для князя В.М. Долгорукого-Крымского. В 1784 году московское дворянское собрание выкупило дом для проведения балов и приемов. Дом Благородного собрания, реконструированный выдающимся русским архитектором М.Ф. Казаковым, становится центром общественной жизни Москвы.Большой зал Благородного собрания благодаря своей великолепной акустике славится как лучший концертный зал города. В его стенах прошли авторские выступления Н.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Штрауса, Ф. Листа, Ф.И. Шаляпина и других великих композиторов, и исполнителей, говорится на официальном сайте Дома Союзов.
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россия, суд, новости
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
Суд по иску Генпрокуратуры вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Здание, ранее известное как Благородное собрание, было в незаконном владении Московской федерации профсоюзов и ООО "Колонного зала Дома союзов" .Расположенное по адресу Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, здание имеет общую площадь 13017,3 квадратных метров.
Отмечается, что решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на это нежилое здание.
Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе, пишут СМИ
Дом в стиле классицизма был построен в первой половине XVIII века для князя В.М. Долгорукого-Крымского. В 1784 году московское дворянское собрание выкупило дом для проведения балов и приемов. Дом Благородного собрания, реконструированный выдающимся русским архитектором М.Ф. Казаковым, становится центром общественной жизни Москвы.
Большой зал Благородного собрания благодаря своей великолепной акустике славится как лучший концертный зал города. В его стенах прошли авторские выступления Н.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Штрауса, Ф. Листа, Ф.И. Шаляпина и других великих композиторов, и исполнителей, говорится на официальном сайте Дома Союзов.