Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240325/sud-846676829.html
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов - 25.03.2024, ПРАЙМ
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов
Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал историческое здание на Большой... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T12:20+0300
2024-03-25T12:20+0300
россия
суд
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846676496_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_33b111b6a6a248853e3fe1d1936096c0.jpg
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.Здание, ранее известное как Благородное собрание, было в незаконном владении Московской федерации профсоюзов и ООО "Колонного зала Дома союзов" .Расположенное по адресу Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, здание имеет общую площадь 13017,3 квадратных метров. Отмечается, что решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на это нежилое здание.Дом в стиле классицизма был построен в первой половине XVIII века для князя В.М. Долгорукого-Крымского. В 1784 году московское дворянское собрание выкупило дом для проведения балов и приемов. Дом Благородного собрания, реконструированный выдающимся русским архитектором М.Ф. Казаковым, становится центром общественной жизни Москвы.Большой зал Благородного собрания благодаря своей великолепной акустике славится как лучший концертный зал города. В его стенах прошли авторские выступления Н.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Штрауса, Ф. Листа, Ф.И. Шаляпина и других великих композиторов, и исполнителей, говорится на официальном сайте Дома Союзов.
https://1prime.ru/20240319/prokuratura-846468759.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/19/846676496_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e92d282613eb4aab24e80e48f97985a1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, суд, новости
РОССИЯ, суд, Новости
12:20 25.03.2024
 
Суд вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов

Суд по иску Генпрокуратуры вернул в собственность государства знаменитый Дом Союзов

© РИА Новости . Артем Житенев | Перейти в медиабанкДом Союзов на Большой Дмитровке
Дом Союзов на Большой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Генеральной прокуратуры России, заявленному в интересах Российской Федерации, истребовал историческое здание на Большой Дмитровке, известное как Дом Союзов, сообщает корреспондент агентства РИА Новости.
Здание, ранее известное как Благородное собрание, было в незаконном владении Московской федерации профсоюзов и ООО "Колонного зала Дома союзов" .Расположенное по адресу Москва, улица Большая Дмитровка, дом 1, здание имеет общую площадь 13017,3 квадратных метров.
Отмечается, что решение суда является основанием для регистрации права собственности Российской Федерации на это нежилое здание.
Здание Генеральной прокуратуры РФ - ПРАЙМ, 1920, 19.03.2024
Генпрокуратура требует вернуть государству участки в Барвихе, пишут СМИ
19 марта, 10:42
Дом в стиле классицизма был построен в первой половине XVIII века для князя В.М. Долгорукого-Крымского. В 1784 году московское дворянское собрание выкупило дом для проведения балов и приемов. Дом Благородного собрания, реконструированный выдающимся русским архитектором М.Ф. Казаковым, становится центром общественной жизни Москвы.
Большой зал Благородного собрания благодаря своей великолепной акустике славится как лучший концертный зал города. В его стенах прошли авторские выступления Н.Г. Рубинштейна, П.И. Чайковского, К. Сен-Санса, Р. Штрауса, Ф. Листа, Ф.И. Шаляпина и других великих композиторов, и исполнителей, говорится на официальном сайте Дома Союзов.
 
РОССИЯсудНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала