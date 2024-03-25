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Суд отказал в оспаривании актов ЦБ по биржевым торгам в день начала СВО

Суд отказал в оспаривании актов ЦБ по биржевым торгам в день начала СВО - 25.03.2024, ПРАЙМ

Суд отказал в оспаривании актов ЦБ по биржевым торгам в день начала СВО

Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Натальи Мотылец и ряда присоединившихся к ней инвесторов-физлиц, которые оспаривали акты Банка России в отношении... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T19:13+0300

2024-03-25T19:13+0300

2024-03-25T19:21+0300

суд

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы отклонил заявление Натальи Мотылец и ряда присоединившихся к ней инвесторов-физлиц, которые оспаривали акты Банка России в отношении биржевых торгов утром 24 февраля 2022 года, когда было объявлено о начале специальной военной операции. Заявители просили признать недействительными и отменить предписание Центробанка остановить в 7 часов 52 минуты торги на Московской бирже и предписание на возобновление торгов в 9 часов 50 минут. "Отказать в признании решений и действий (бездействий) незаконными полностью", - приводится в картотеке арбитражных дел результат состоявшегося в понедельник рассмотрения дела. Московская биржа 24 февраля 2022 года в ходе утренней сессии приостанавливала торги на всех рынках после обвала на фоне объявления спецоперации. Затем биржа перевела торги по ценным бумагам в режим дискретного аукциона из-за снижения индекса более чем на 20%. По итогам дня индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 33,28%. Заявители на заседании в январе говорили, что сумма причиненного им ущерба превышает 140 миллионов рублей. Представитель ЦБ со своей стороны заявил, что перерыв в торгах был вызван возникшими геополитическими рисками. "Алгоритм противодействия возникшим рискам был выработан, и торги были возобновлены", - пояснил юрист.Изначально в заявлении, поданном в октябре 2023 года, "физики" просили также признать незаконным бездействие ЦБ, выразившееся "в неисполнении прямых обязательств по оперативному выявлению и противодействию кризисным ситуациям, защите прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках" на основании норм закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)". Арбитражный суд Москвы в ноябре выделил это требование в отдельное производство и отправил его в Мосгорсуд для направления в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.

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