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"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод
Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил профессор... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T11:01+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в подкасте SwebbTV."Наши политики все чаще ведут себя как дети, недоумки или просто лжецы, они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно детсадовцы", - отметил Арнстберг.Арнстберг также отметил, что СМИ также стоит начать осознавать последствия своих заявлений о безоговорочной победе Украины. Киеву не удастся выйти победителем из конфликта с Россией, даже если Швеция направит все вооружение и потратит весь оборонный бюджет.Он заметил, что Соединенные Штаты превратились в либеральную олигархию, где внешнюю политику определяют богатые миллиардеры. Арнтсберг заключил, что элита, которая не обращается к истории и не учитывает долгосрочную перспективу, является несостоятельной.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, ШВЕЦИЯ, США, РОССИЯ, Новости
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод
Профессор Арнстберг: шведские политики словно детсадовцы по сравнению с Путиным
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил
профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в подкасте SwebbTV.
"Наши политики все чаще ведут себя как дети, недоумки или просто лжецы, они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно детсадовцы", - отметил Арнстберг.
Арнстберг также отметил, что СМИ также стоит начать осознавать последствия своих заявлений о безоговорочной победе Украины. Киеву не удастся выйти победителем из конфликта с Россией, даже если Швеция направит все вооружение и потратит весь оборонный бюджет.
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Он заметил, что Соединенные Штаты превратились в либеральную олигархию, где внешнюю политику определяют богатые миллиардеры. Арнтсберг заключил, что элита, которая не обращается к истории и не учитывает долгосрочную перспективу, является несостоятельной.
Полный текст читайте
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