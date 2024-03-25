https://1prime.ru/20240325/sweden-846673402.html

"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод

"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод - 25.03.2024, ПРАЙМ

"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод

Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил профессор... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T11:01+0300

2024-03-25T11:01+0300

2024-03-25T11:02+0300

политика

швеция

сша

россия

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg

МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в подкасте SwebbTV."Наши политики все чаще ведут себя как дети, недоумки или просто лжецы, они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно детсадовцы", - отметил Арнстберг.Арнстберг также отметил, что СМИ также стоит начать осознавать последствия своих заявлений о безоговорочной победе Украины. Киеву не удастся выйти победителем из конфликта с Россией, даже если Швеция направит все вооружение и потратит весь оборонный бюджет.Он заметил, что Соединенные Штаты превратились в либеральную олигархию, где внешнюю политику определяют богатые миллиардеры. Арнтсберг заключил, что элита, которая не обращается к истории и не учитывает долгосрочную перспективу, является несостоятельной.Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240119/842837068.html

швеция

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

швеция, сша, россия, новости