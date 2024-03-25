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"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод - 25.03.2024, ПРАЙМ
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"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод - 25.03.2024, ПРАЙМ
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод
Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил профессор... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T11:01+0300
2024-03-25T11:02+0300
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в подкасте SwebbTV."Наши политики все чаще ведут себя как дети, недоумки или просто лжецы, они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно детсадовцы", - отметил Арнстберг.Арнстберг также отметил, что СМИ также стоит начать осознавать последствия своих заявлений о безоговорочной победе Украины. Киеву не удастся выйти победителем из конфликта с Россией, даже если Швеция направит все вооружение и потратит весь оборонный бюджет.Он заметил, что Соединенные Штаты превратились в либеральную олигархию, где внешнюю политику определяют богатые миллиардеры. Арнтсберг заключил, что элита, которая не обращается к истории и не учитывает долгосрочную перспективу, является несостоятельной.Полный текст читайте на ИноСМИ
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швеция, сша, россия, новости
Политика, ШВЕЦИЯ, США, РОССИЯ, Новости
11:01 25.03.2024 (обновлено: 11:02 25.03.2024)
 
"Детсадовцы". В Швеции сравнили своих политиков с Путиным и сделали вывод

Профессор Арнстберг: шведские политики словно детсадовцы по сравнению с Путиным

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Если сравнивать с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым, шведские политики ведут себя детсадовцы, заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в подкасте SwebbTV.
"Наши политики все чаще ведут себя как дети, недоумки или просто лжецы, они не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно детсадовцы", - отметил Арнстберг.
Арнстберг также отметил, что СМИ также стоит начать осознавать последствия своих заявлений о безоговорочной победе Украины. Киеву не удастся выйти победителем из конфликта с Россией, даже если Швеция направит все вооружение и потратит весь оборонный бюджет.
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 19.01.2024
Путин лишит британцев самого ценного, пишет СМИ
19 января, 07:56
Он заметил, что Соединенные Штаты превратились в либеральную олигархию, где внешнюю политику определяют богатые миллиардеры. Арнтсберг заключил, что элита, которая не обращается к истории и не учитывает долгосрочную перспективу, является несостоятельной.
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
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