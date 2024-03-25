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В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом - 25.03.2024, ПРАЙМ
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В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом
В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом - 25.03.2024, ПРАЙМ
В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом
Европейский союз допустил, что возобновит сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T14:59+0300
2024-03-25T15:07+0300
происшествия
ес
терроризм
россия
крокус сити холл
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Европейский союз допустил, что возобновит сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Он напомнил, что Брюссель на фоне ситуации на украине приостановил все сотрудничество с Москвой."Но при этом мы четко осудили произошедшее в Москве, для нас это очевидный террористический акт. Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет", - сказал Стано.Так европейский чиновник ответил на вопрос, возобновит ли ЕС сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом.22 марта теракт произошел в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области. По последним данным СК, в результате трагедии погибли 137 человек, трое из них дети. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что российские спецслужбы сами расследуют делдо о теракте, не просили помощи у других стран.
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ес, терроризм, россия, крокус сити холл
Происшествия, ЕС, терроризм, РОССИЯ, Крокус сити холл
14:59 25.03.2024 (обновлено: 15:07 25.03.2024)
 
В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом

Стано: ЕС не исключает возобновление сотрудничества с Россией в борьбе с терроризмом

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕвропарламент
Европарламент - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Европейский союз допустил, что возобновит сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.
Он напомнил, что Брюссель на фоне ситуации на украине приостановил все сотрудничество с Москвой.
"Но при этом мы четко осудили произошедшее в Москве, для нас это очевидный террористический акт. Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет", - сказал Стано.
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
ЦБ рекомендовал списать долги погибших при теракте в "Крокусе"
13:58
Так европейский чиновник ответил на вопрос, возобновит ли ЕС сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом.
22 марта теракт произошел в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области. По последним данным СК, в результате трагедии погибли 137 человек, трое из них дети.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что российские спецслужбы сами расследуют делдо о теракте, не просили помощи у других стран.
 
ПроисшествияЕСтерроризмРОССИЯКрокус сити холл
 
 
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