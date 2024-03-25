https://1prime.ru/20240325/terrorizm-846684033.html

В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом

В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом - 25.03.2024, ПРАЙМ

В ЕС не исключили возобновление сотрудничества с РФ в борьбе с терроризмом

Европейский союз допустил, что возобновит сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:59+0300

2024-03-25T14:59+0300

2024-03-25T15:07+0300

происшествия

ес

терроризм

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крокус сити холл

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БРЮССЕЛЬ, 25 мар - ПРАЙМ. Европейский союз допустил, что возобновит сотрудничество с Россией в борьбе с терроризмом, заявил официальный представитель внешнеполитической службы союза Петер Стано.Он напомнил, что Брюссель на фоне ситуации на украине приостановил все сотрудничество с Москвой."Но при этом мы четко осудили произошедшее в Москве, для нас это очевидный террористический акт. Если Россия обратится с заслуживающим доверие предложением, которое бы было основано на соблюдении международных правил, то ЕС, вероятно, не откажет", - сказал Стано.Так европейский чиновник ответил на вопрос, возобновит ли ЕС сотрудничество с Россией по борьбе с терроризмом.22 марта теракт произошел в концертном зале "Крокус сити холл" в Московской области. По последним данным СК, в результате трагедии погибли 137 человек, трое из них дети. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне подчеркнул, что российские спецслужбы сами расследуют делдо о теракте, не просили помощи у других стран.

https://1prime.ru/20240325/krokus-846680848.html

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ес, терроризм, россия, крокус сити холл