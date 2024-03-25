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Банк России в марте отметил рост экономической активности - 25.03.2024, ПРАЙМ
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Банк России в марте отметил рост экономической активности
Банк России в марте отметил рост экономической активности - 25.03.2024, ПРАЙМ
Банк России в марте отметил рост экономической активности
Темпы роста экономической активности в марте 2024 года в России ускорились по сравнению с февралем, говорится в материале ЦБ России. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T17:21+0300
2024-03-25T17:32+0300
банк россии
экономический рост
россия
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Темпы роста экономической активности в марте 2024 года в России ускорились по сравнению с февралем, говорится в материале ЦБ России. "Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в марте увеличился до 10,6 пункта, что является максимальным значением за 12 лет. Это указывает на ускорение темпов роста экономической активности по сравнению с февралем", - говорится в документе, основанном на опросе 15,2 тысячи нефинансовых предприятий в марте текущего года. Также там отмечается, что за первый квартал 2024 года индикатор бизнес-климата составил 8,6 пункта, что совпадает со значением второго квартала 2023 года. "Оценки текущих бизнес-условий росли второй месяц подряд и вновь приблизились к рекордному уровню второго квартала 2023 года. Позитивные изменения по сравнению с февралем были отмечены в большинстве отраслей, особенно заметные – в добыче полезных ископаемых и розничной торговле", - указал регулятор. ЦБ РФ также отметил, что наиболее высокими оставались оценки предприятий обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Регулятор отметил, что краткосрочные ожидания компаний стали самыми оптимистичными с мая 2013 года. Позитивные настроения компаний улучшались практически во всех видах экономической деятельности. Более сдержанными, как говорится в документе, оказались ожидания лишь у предприятий торговли, что определялось снижением ожиданий по спросу в оптовой торговле и торговле автотранспортными средствами. В документе указывается, что ценовые ожидания предприятий уменьшились до средних значений 2023 года, однако остались на повышенном уровне, рост издержек продолжает замедляться. "Ужесточение условий кредитования, по оценкам предприятий, продолжается, но масштаб его начал уменьшаться. Сдвиг неценовых условий в сторону смягчения отчасти компенсирует ужесточение ценовых условий", - отмечает ЦБ РФ. За кредитами в марте обращались только 33,1% опрошенных предприятий (в феврале – 32,3%).
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экономический рост, россия
Банк России, экономический рост, РОССИЯ
17:21 25.03.2024 (обновлено: 17:32 25.03.2024)
 
Банк России в марте отметил рост экономической активности

Центробанк: темпы роста экономической активности в марте 2024 году в России ускорились

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Темпы роста экономической активности в марте 2024 года в России ускорились по сравнению с февралем, говорится в материале ЦБ России.
"Индикатор бизнес-климата (ИБК) Банка России в марте увеличился до 10,6 пункта, что является максимальным значением за 12 лет. Это указывает на ускорение темпов роста экономической активности по сравнению с февралем", - говорится в документе, основанном на опросе 15,2 тысячи нефинансовых предприятий в марте текущего года.
Также там отмечается, что за первый квартал 2024 года индикатор бизнес-климата составил 8,6 пункта, что совпадает со значением второго квартала 2023 года.
"Оценки текущих бизнес-условий росли второй месяц подряд и вновь приблизились к рекордному уровню второго квартала 2023 года. Позитивные изменения по сравнению с февралем были отмечены в большинстве отраслей, особенно заметные – в добыче полезных ископаемых и розничной торговле", - указал регулятор.
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ЦБ РФ также отметил, что наиболее высокими оставались оценки предприятий обрабатывающих производств и сельского хозяйства.
Регулятор отметил, что краткосрочные ожидания компаний стали самыми оптимистичными с мая 2013 года. Позитивные настроения компаний улучшались практически во всех видах экономической деятельности. Более сдержанными, как говорится в документе, оказались ожидания лишь у предприятий торговли, что определялось снижением ожиданий по спросу в оптовой торговле и торговле автотранспортными средствами.
В документе указывается, что ценовые ожидания предприятий уменьшились до средних значений 2023 года, однако остались на повышенном уровне, рост издержек продолжает замедляться.
"Ужесточение условий кредитования, по оценкам предприятий, продолжается, но масштаб его начал уменьшаться. Сдвиг неценовых условий в сторону смягчения отчасти компенсирует ужесточение ценовых условий", - отмечает ЦБ РФ. За кредитами в марте обращались только 33,1% опрошенных предприятий (в феврале – 32,3%).
 
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