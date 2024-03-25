https://1prime.ru/20240325/turtsiya-846671055.html

Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США

Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США - 25.03.2024, ПРАЙМ

Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США

Турция должна выйти из НАТО, жителям страны не нужно "умирать за грязные интересы США", заявил РИА Новости лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:33+0300

2024-03-25T09:33+0300

2024-03-25T09:33+0300

политика

нато

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АНКАРА, 25 мар - ПРАЙМ. Турция должна выйти из НАТО, жителям страны не нужно "умирать за грязные интересы США", заявил РИА Новости лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек.Турецкий политик призвал страну выйти из Альянса, выступить с инициативами, чтобы спасти страны НАТО от втягивания в войну под давлением США."Давайте обратимся к молодежи Германии и Франции с призывом: "Хотите ли вы умереть за грязные интересы США?"", - сказал он.Перинчек добавил, что Анкаре следует укреплять солидарность с Россией, чтобы предотвратить войну, защитить нашу энергетическую безопасность, снять оковы с нашей внешней торговли, создать производственную экономику и укрепить безопасность Турции.Ранее в прошлом году лидер партии "Родина" уже призывал Анкару покинуть НАТО. Тогжа он отмечеал, что такой шаг необходим для защиты интересов Турции в свете планов альянса по расширению на Восток.

https://1prime.ru/20240324/ssha-846662417.html

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нато, сша, турция