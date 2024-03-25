https://1prime.ru/20240325/turtsiya-846671055.html
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США - 25.03.2024, ПРАЙМ
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США
Турция должна выйти из НАТО, жителям страны не нужно "умирать за грязные интересы США", заявил РИА Новости лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек. | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:33+0300
2024-03-25T09:33+0300
2024-03-25T09:33+0300
политика
нато
сша
турция
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/43/841384366_0:129:2401:1479_1920x0_80_0_0_04ec24e89c1d0fbd107698ccdf2cc567.jpg
АНКАРА, 25 мар - ПРАЙМ. Турция должна выйти из НАТО, жителям страны не нужно "умирать за грязные интересы США", заявил РИА Новости лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек.Турецкий политик призвал страну выйти из Альянса, выступить с инициативами, чтобы спасти страны НАТО от втягивания в войну под давлением США."Давайте обратимся к молодежи Германии и Франции с призывом: "Хотите ли вы умереть за грязные интересы США?"", - сказал он.Перинчек добавил, что Анкаре следует укреплять солидарность с Россией, чтобы предотвратить войну, защитить нашу энергетическую безопасность, снять оковы с нашей внешней торговли, создать производственную экономику и укрепить безопасность Турции.Ранее в прошлом году лидер партии "Родина" уже призывал Анкару покинуть НАТО. Тогжа он отмечеал, что такой шаг необходим для защиты интересов Турции в свете планов альянса по расширению на Восток.
https://1prime.ru/20240324/ssha-846662417.html
сша
турция
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/43/841384366_128:0:2271:1607_1920x0_80_0_0_5b8c7ff3460e799f0674dcf71d9796cc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, сша, турция
Политика, НАТО, США, ТУРЦИЯ
Лидер левой партии призвал Турцию не умирать за грязные интересы США
Лидер левой партии призвал Турцию выйти из НАТО и не "умирать за грязные интересы США"
АНКАРА, 25 мар - ПРАЙМ. Турция должна выйти из НАТО, жителям страны не нужно "умирать за грязные интересы США", заявил РИА Новости лидер турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек.
Турецкий политик призвал страну выйти из Альянса, выступить с инициативами, чтобы спасти страны НАТО от втягивания в войну под давлением США.
"Давайте обратимся к молодежи Германии и Франции с призывом: "Хотите ли вы умереть за грязные интересы США?"", - сказал он.
"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины
Перинчек добавил, что Анкаре следует укреплять солидарность с Россией, чтобы предотвратить войну, защитить нашу энергетическую безопасность, снять оковы с нашей внешней торговли, создать производственную экономику и укрепить безопасность Турции.
Ранее в прошлом году лидер партии "Родина" уже призывал Анкару покинуть НАТО. Тогжа он отмечеал, что такой шаг необходим для защиты интересов Турции в свете планов альянса по расширению на Восток.