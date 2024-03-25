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США думают, что правят миром, заявил американский эксперт

США думают, что правят миром, заявил американский эксперт - 25.03.2024, ПРАЙМ

США думают, что правят миром, заявил американский эксперт

Соединенные Штаты до сих пор уверены, что правят миром, это очень опасно и ведет к напряженности повсюду, такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:27+0300

2024-03-25T09:27+0300

2024-03-25T09:27+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Соединенные Штаты до сих пор уверены, что правят миром, это очень опасно и ведет к напряженности повсюду, такое мнение в беседе с агентством РИА Новости выразил американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.По словам эксперта, американской строне уже давног пора осознать необходимость сотружничества с Россией, Китаем и другими странами многополярного мира, так как только тогда наступит новая эра мирного сотрудничества.Сакс отметил, что торговая напряженность между США и Китаем является попыткой Вашингтона замедлить экономический прогресс Китая, а также сохранить гегемонию в мире. Он также подчеркнул, что та же напряженность, которая вылилась в конфликт на Украине, наблюдается и в отношениях Вашингтона и Пекина."Сейчас американский политический класс все еще оторван от базовых фактов в мире. США по-прежнему считают, что правят миром. Конечно же, это чрезвычайно наивно и невероятно опасно, это ведет к напряженности повсюду", - заметил он.Эксперт уверен, что в перспективе многое будет зависеть от того, насколько американская сторона сможет понять новые реалии мировой экономики и политики.Двусторонние отношения между Пекином и Вашингтоном значительно "охладели" с приходом к власти Дональда Трампа, администрация которого "начала торговую войну" с Китаем. Приход Джо Байдена только ухудшил ситуацию - инциденты, такие как визит Палаты представителей на Тайвань и уничтожение аэростата Китая в американском воздушном пространстве, привели к обострению дипломатического противостояния и бойкоту Китаем сотрудничества со США во многих областях.

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сша, китай, новости