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США сделали ставку на то, чтобы унизить Россию. Но план провалился

США сделали ставку на то, чтобы унизить Россию. Но план провалился - 25.03.2024, ПРАЙМ

США сделали ставку на то, чтобы унизить Россию. Но план провалился

Внешнеполитическая элита США твердо решила победить Россию на поле боя и смять ее экономику, сообщает издание Asia Times. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T14:20+0300

2024-03-25T14:20+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Внешнеполитическая элита США твердо решила победить Россию на поле боя и смять ее экономику, сообщает издание Asia Times.По данным издания, американская внешнеполитическая элита ставит перед собой цель унизить Россию и уничтожить ее экономику санкциями. Для достижения этих целей они используют свое влияние на европейские правительства, а также мобилизуют журналистов, аналитические центры и политиков."Вместо того чтобы рухнуть, Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования, а ее экономика растет, а не сокращается вдвое, как обещал президент Байден в марте 2022 года", - считает автор публикации.Кроме того, ни одного слова не было произнесено о возможности урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. "Перенести боевые действия на территорию России и начать уничтожать основную инфраструктуру — это верный способ превратить опосредованную войну с Украиной в общеевропейскую", - отмечает автор публикации.Тем не менее, российская сторона выйдет победителем из этого конфлиткта, в то время, как влияние на мировое войздействие Вашингтона окажется разрушительным.Но экономическая устойчивость России перед лицом якобы разрушительных санкций - лишь одно из отражений грандиозной трансформации мировой торговли. За последние три года объем китайского экспорта в страны Юга удвоился, и теперь Китай экспортирует в страны Юга больше, чем на развитые рынки, заключил автор публикации.Полный текст читайте на ИноСМИ

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