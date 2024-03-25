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США сделали ставку на то, чтобы унизить Россию. Но план провалился
США сделали ставку на то, чтобы унизить Россию. Но план провалился - 25.03.2024, ПРАЙМ
США сделали ставку на то, чтобы унизить Россию. Но план провалился
Внешнеполитическая элита США твердо решила победить Россию на поле боя и смять ее экономику, сообщает издание Asia Times. | 25.03.2024, ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Внешнеполитическая элита США твердо решила победить Россию на поле боя и смять ее экономику, сообщает издание Asia Times.По данным издания, американская внешнеполитическая элита ставит перед собой цель унизить Россию и уничтожить ее экономику санкциями. Для достижения этих целей они используют свое влияние на европейские правительства, а также мобилизуют журналистов, аналитические центры и политиков."Вместо того чтобы рухнуть, Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования, а ее экономика растет, а не сокращается вдвое, как обещал президент Байден в марте 2022 года", - считает автор публикации.Кроме того, ни одного слова не было произнесено о возможности урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. "Перенести боевые действия на территорию России и начать уничтожать основную инфраструктуру — это верный способ превратить опосредованную войну с Украиной в общеевропейскую", - отмечает автор публикации.Тем не менее, российская сторона выйдет победителем из этого конфлиткта, в то время, как влияние на мировое войздействие Вашингтона окажется разрушительным.Но экономическая устойчивость России перед лицом якобы разрушительных санкций - лишь одно из отражений грандиозной трансформации мировой торговли. За последние три года объем китайского экспорта в страны Юга удвоился, и теперь Китай экспортирует в страны Юга больше, чем на развитые рынки, заключил автор публикации.Полный текст читайте на ИноСМИ
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Политика, УКРАИНА, США, РОССИЯ, Новости
США сделали ставку на то, чтобы унизить Россию. Но план провалился
AT: элита США не хочет переговоров по Украине, но готова рискнуть судьбой мира
МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ.
Внешнеполитическая элита США твердо решила победить Россию на поле боя и смять ее экономику, сообщает
издание Asia Times.
По данным издания, американская внешнеполитическая элита ставит перед собой цель унизить Россию и уничтожить ее экономику санкциями. Для достижения этих целей они используют свое влияние на европейские правительства, а также мобилизуют журналистов, аналитические центры и политиков.
"Вместо того чтобы рухнуть, Россия стала центром реорганизации глобальных цепочек поставок и их финансирования, а ее экономика растет, а не сокращается вдвое, как обещал президент Байден в марте 2022 года", - считает автор публикации.
Кроме того, ни одного слова не было произнесено о возможности урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. "Перенести боевые действия на территорию России и начать уничтожать основную инфраструктуру — это верный способ превратить опосредованную войну с Украиной в общеевропейскую", - отмечает автор публикации.
"Приведет к коллапсу". В США назвали угрозу для НАТО и ЕС из-за Украины
Тем не менее, российская сторона выйдет победителем из этого конфлиткта, в то время, как влияние на мировое войздействие Вашингтона окажется разрушительным.
Но экономическая устойчивость России перед лицом якобы разрушительных санкций - лишь одно из отражений грандиозной трансформации мировой торговли. За последние три года объем китайского экспорта в страны Юга удвоился, и теперь Китай экспортирует в страны Юга больше, чем на развитые рынки, заключил автор публикации.
Полный текст читайте
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