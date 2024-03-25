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ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России

ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России - 25.03.2024, ПРАЙМ

ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России

Всемирная торговая организация не должна превращаться в карательный орган, это создало бы риск политического давления. Такое мнение в интервью агентству РИА... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:55+0300

2024-03-25T09:55+0300

2024-03-25T10:08+0300

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ЖЕНЕВА, 25 мар - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация не должна превращаться в карательный орган, это создало бы риск политического давления. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости выразил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов."Что касается ужесточения штрафов/исключения из ВТО – мы не рассматриваем организацию в качестве карательного органа для наказания неугодных либо провинившихся стран. Подобное восприятие ВТО создало бы очевидные риски оказания давления на отдельных ее членов по политическим и иным мотивам, что в итоге неизбежно привело бы к снижению авторитета организации", - отметил он.Кроме того, для Москвы ВТО вляется незаменимой площадкой поощрения диалога и коллективного поиска решений актуальных торгово-экономических проблем, отметил он.По словам постпреда, ВТО уже имеет высокий авторитет в деловых кругах и среди своих членов, и что в мировом бизнес-сообществе появляется много призывов к дальнейшему укреплению организации.Ранее гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала высказала опасения о росте односторонних торговых мер и предупредила, что это может нанести ущерб мировой экономике и привести к ее фрагментации.Авторы доклада ВТО о мировой торговле в 2023 году также предупреждают о негативном влиянии экономических санкций против России на мировую экономику, а фрагментация экрномики может навредить борьбе с глобальным потеплением.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.

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