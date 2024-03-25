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ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России - 25.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России
ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России - 25.03.2024, ПРАЙМ
ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России
Всемирная торговая организация не должна превращаться в карательный орган, это создало бы риск политического давления. Такое мнение в интервью агентству РИА... | 25.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-25T09:55+0300
2024-03-25T10:08+0300
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ЖЕНЕВА, 25 мар - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация не должна превращаться в карательный орган, это создало бы риск политического давления. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости выразил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов."Что касается ужесточения штрафов/исключения из ВТО – мы не рассматриваем организацию в качестве карательного органа для наказания неугодных либо провинившихся стран. Подобное восприятие ВТО создало бы очевидные риски оказания давления на отдельных ее членов по политическим и иным мотивам, что в итоге неизбежно привело бы к снижению авторитета организации", - отметил он.Кроме того, для Москвы ВТО вляется незаменимой площадкой поощрения диалога и коллективного поиска решений актуальных торгово-экономических проблем, отметил он.По словам постпреда, ВТО уже имеет высокий авторитет в деловых кругах и среди своих членов, и что в мировом бизнес-сообществе появляется много призывов к дальнейшему укреплению организации.Ранее гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала высказала опасения о росте односторонних торговых мер и предупредила, что это может нанести ущерб мировой экономике и привести к ее фрагментации.Авторы доклада ВТО о мировой торговле в 2023 году также предупреждают о негативном влиянии экономических санкций против России на мировую экономику, а фрагментация экрномики может навредить борьбе с глобальным потеплением.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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россия, вто, новости
Экономика, РОССИЯ, ВТО, Новости
09:55 25.03.2024 (обновлено: 10:08 25.03.2024)
 
ВТО не должна превращаться в карательный орган, заявил постпред России

Постпред России Платонов: ВТО не должна превращаться в карательный орган

© Фото : WTOВсемирная торговая организация
Всемирная торговая организация - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
© Фото : WTO
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ЖЕНЕВА, 25 мар - ПРАЙМ. Всемирная торговая организация не должна превращаться в карательный орган, это создало бы риск политического давления. Такое мнение в интервью агентству РИА Новости выразил новый постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов.
"Что касается ужесточения штрафов/исключения из ВТО – мы не рассматриваем организацию в качестве карательного органа для наказания неугодных либо провинившихся стран. Подобное восприятие ВТО создало бы очевидные риски оказания давления на отдельных ее членов по политическим и иным мотивам, что в итоге неизбежно привело бы к снижению авторитета организации", - отметил он.
Кроме того, для Москвы ВТО вляется незаменимой площадкой поощрения диалога и коллективного поиска решений актуальных торгово-экономических проблем, отметил он.
По словам постпреда, ВТО уже имеет высокий авторитет в деловых кругах и среди своих членов, и что в мировом бизнес-сообществе появляется много призывов к дальнейшему укреплению организации.
Всемирная торговая организация, логотип - ПРАЙМ, 1920, 25.03.2024
Постпред РФ назвал причину блокировки процесса вступления Белоруссии во ВТО
08:12
Ранее гендиректор ВТО Нгози Оконджо-Ивеала высказала опасения о росте односторонних торговых мер и предупредила, что это может нанести ущерб мировой экономике и привести к ее фрагментации.
Авторы доклада ВТО о мировой торговле в 2023 году также предупреждают о негативном влиянии экономических санкций против России на мировую экономику, а фрагментация экрномики может навредить борьбе с глобальным потеплением.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
 
ЭкономикаРОССИЯВТОНовости
 
 
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