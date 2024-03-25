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Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России

Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России - 25.03.2024, ПРАЙМ

Обернется кошмаром. На Западе забили тревогу из-за маневра России

Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для Соединенных Штатов и их союзников, передает издание The Economist. | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T09:12+0300

2024-03-25T09:12+0300

2024-03-25T09:19+0300

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МОСКВА, 25 мар - ПРАЙМ. Альянс России, Китая и Ирана грозит обернуться кошмаром для Соединенных Штатов и их союзников, передает издание The Economist.Согласно изданию, санкции со стороны коллективного Запада заставили Иран, Россию и Китай объединиться и поддержать идею многополярного мира, чтобы снизить влияние доминирующей роли Вашингтона. Этот "антизападный альянс" позволит своим участникам обойти санкции, одерживать победы в военных конфликтах и привлечь других игроков на свою сторону. Кроме того, все три государства являются членами БРИКС. "Двусторонняя торговля между ними растет, и разрабатываются планы беспошлинных блоков, новых платежных систем и торговых маршрутов в обход подконтрольных Западу территорий. Для Америки и ее союзникам это грозит обернуться кошмаром", — отмечают в издании.По словам президента России Владимира Путина, агрессивное поведение Запада, связанное с экономическим давлением и попытками навязать свои ценности, является дестабилизирующим фактором.Международное взаимодействие, такое как вступление Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, содействует развитию сотрудничества и трансграничным инвестициям. Правительства Ирана и России обсуждают расширение международного транспортного коридора Север-Юг, который станет экспортным рынком для российских товаров. Однако сотрудничество требует огромных инвестиций, что может быть сложно в условиях санкций, сказано в публикации.Тем не менее, идея многополярного мира и сотрудничества внутри альянса получает все больше поддержки, заключили в издании.

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