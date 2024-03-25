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"Пальцем в небо": Европа готовит атаку на стратегический товар России

"Пальцем в небо": Европа готовит атаку на стратегический товар России - 25.03.2024, ПРАЙМ

"Пальцем в небо": Европа готовит атаку на стратегический товар России

Европа опять готовит "сюрпризы" для России - на этот раз на подходе зерновые пошлины. По замыслу поборы в 95 евро с тонны резко ударят по спросу на российское... | 25.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-25T06:00+0300

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МОСКВА, 25 мар – ПРАЙМ, Наталья Дембинская. Европа опять готовит "сюрпризы" для России - на этот раз на подходе зерновые пошлины. По замыслу поборы в 95 евро с тонны резко ударят по спросу на российское зерно в Европе, цены на него вырастут не менее чем на 50%. Однако на российский экспорт это едва ли повлияет. Европа не ключевой рынок для России. А вот положение переработчиков в ряде европейских стран это осложнит, и вдобавок приведет к разгону продовольственной инфляции."Зерновой сбор"Как написала Financial Times, Евросоюз намерен взимать пошлину на импорт зерна из России и Белоруссии: 95 евро за тонну зерна из двух стран. Издание поясняет, что на такой шаг Еврокомиссия готова пойти с тем, чтобы "успокоить фермеров и некоторые страны-члены ЕС". Сам европейский регулятор эту информацию пока не комментирует.Протесты фермеров в Европе продолжаются уже несколько лет, а за последний год ситуация обострилась, выступления затронули 12 государств. Фермеры недовольны дешевой импортной сельхозпродукцией, хлынувшей на местные рынки и разоряющей местных производителей. В прошлом году в странах Евросоюза начался продовольственный кризис в связи с наплывом в регион дешевого украинского зерна. Ряд государств ЕС, граничащих с Украиной, обратился к Брюсселю с просьбой ограничить импорт некоторых товаров. Особенно пострадала Восточная Европа.5 сентября 2023 года Еврокомиссия не продлила ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции с Украины в приграничные страны ЕС, но обязала Киев ввести контроль над экспортом. В ответ власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке.Однако в целом украинскому зерну, судя по всему, дали "зеленый свет". Европарламент в марте этого года принял решение продлить приостановку пошлин на украинскую агропродукцию до июня 2025 года.Взамен взяться решили за российское зерно. Предполагается, что грабительские пошлины резко сократят спрос на него, так как приведут к росту цен не менее чем на 50%.Не ключевой рынокЗатея видится более чем сомнительной. Европа никогда не была и не будет приоритетным рынком для зерновых из России, подчеркивают эксперты."По этому сезону, с июля месяца, (из России - ред.) было поставлено в европейские страны 1,6 миллиона тонн зерновых. Основным покупателем с одним миллионом тонн была Латвия", - пояснил независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут. Таким образом, риски для России в связи с этими мерами, невелики: "слишком маленький объем и нишевый рынок".Общий экспорт в ЕС из РФ зерновых, семян масличных культур и продуктов их переработки показал в 2023 году рекорд в 4 миллиона тонн. И это всего 1% от общего потребления этой продукции ЕС, пишет FT."Что такое 4 миллиона тонн для России, которая собирается в этом году поставить 70 миллионов тонн? Нам даже не нужно перенаправлять потоки, нужно просто немного увеличить объём поставок в ту же Нигерию, которая до сих пор не восстановила доковидный уровень потребления, в Бангладеш", - замечает Анатолий Тихонов, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской Академии.Более того, Европа сама входит в пятерку крупнейших экспортеров зерна. С точки зрения экспорта сельхозкультур, Евросоюз скорее наш конкурент, чем целевой рынок.Такие объемы достаточно просто переориентировать на более перспективные рынки Ближнего Востока и Африки. Таким образом, никто особо не потеряет от планируемого запрета российского сельхозэкспорта с российской стороны, подчеркнули в Российском зерновом союзе."Экспорт зерновых в сезоне 2023-24 года в Европу – порядка 1,5 миллиона тонн, из которых 800 тысяч - пшеница. Пшеницы мы уже экспортировали за текущий сезон 48 миллионов тонн. На Европу приходятся "копейки", а с учетом сложности расчетов, стоит задача работать на иных рынках, более объемных и перспективных, менее токсичных", - добавляет Сергей Соколов, председатель Комиссии по развитию зернового комплекса "ОПОРЫ России".По данным FT, В Евросоюзе также рассматривают тарифы в 50% на семена масличных культур и продукты их переработки. Но и здесь у России есть альтернативы - это в первую очередь Китай и Индия."В сезоне 2023 -2024 (с 1 июля 2023 – по 12 марта 2024) в пятерке крупнейших импортеров российских масличных культур - Китай, Индия, Египет, Турция и Иран. Китай и Индия - суммарно 1,7 миллиона тонн (прогноз к окончанию сезона – 3-3,5- миллиона тонн. Для сравнения, Европа ввезла всего 60 тысяч тонн. Так что, опять же, будем рассчитывать на сложившиеся рынки" - уточнил Соколов.Разгон инфляцииДля некоторых европейских переработчиков запрет на импорт российской сельхозпродукции может стать крайне неприятным. В первую очередь речь идет о рынках Италии и Испании. Эти страны нуждаются в твердых сортах пшеницы, а выращиваются они не везде.Более того, предполагаемые пошлины лишь сведут на нет усилия Евросоюза по борьбе с инфляцией, ставшей следствием энергетического кризиса."Введение пошлин повлияет на внутриевропейский рынок, потому что за счёт дешёвого российского и украинского зерна Европа сдерживала у себя продовольственную инфляцию. Объемы производства и себестоимость там до сих пор не восстановились до уровня 2019 года. Несмотря на падение стоимости газа, удобрений и электроэнергии не вернулась к докризисным значениям. Поэтому для рынка Европы это будет означать довольно существенный подъём цен", - указывает Анатолий Тихонов."Зерновая война"Как отмечает Politico, пока Европа проигрывает России в зерновой битве.Фермеры по всей Европе выходят на улицы, выступая против бесконтрольного импорта украинских зерновых. Эти массовые протесты вынудили правительства стран ЕС от Варшавы до Парижа пойти на огромные уступки и способствовали ослаблению политических связей Киева с западными странами, пишет издание. Россия же, напротив, продолжила импорт своего недорогого зерна в ряд стран ЕС, включая Испанию, Италию и Францию.В 2023 года Россия экспортировала рекордное для себя количество зерна - порядка 65 миллионов тонн. Таким образом, вернула себе вторую строчку в мировом рейтинге экспортеров зерна. При этом по итогам 2023 года, отставание России от лидера, США сократилось до минимума. Американский экспорт составил только 71 млн т, это самой низкий показатель с 2014 года.Главными покупателями российского зерна в 2023 году стали Турция, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Бангладеш, Алжир, Пакистан, Израиль.

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Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталья Дембинская https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

статьи, эксклюзив, цены на зерно, зерновое эмбарго