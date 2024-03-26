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В Москве эвакуировали один из корпусов Финансового университета
В Москве эвакуировали один из корпусов Финансового университета - 26.03.2024, ПРАЙМ
В Москве эвакуировали один из корпусов Финансового университета
Из-за обнаружения неопознанного объекта рядом с одним из корпусов Финансового университета здание эвакурировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T12:14+0300
2024-03-26T12:14+0300
2024-03-26T12:14+0300
россия
финансовый университет
росгвардия
эвакуация
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Из-за обнаружения неопознанного объекта рядом с одним из корпусов Финансового университета здание эвакурировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.Так, сообщается, что на текущий момент закрыт главный вход в университет, находящийся по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2. Периметр учебного заведения оцепили силы Росгвардии.Ранее 25 марта в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали пациентов и персонал из здания консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, а также посетителей торгово-развлекательного центра "Мозаика". Кроме того, эвакуация людей проходила в Санкт-Петербурге, в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Отмечается, что аноним позвонили сообщил об угрозе минирования.
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россия, финансовый университет, росгвардия, эвакуация
РОССИЯ, Финансовый университет, Росгвардия, эвакуация
В Москве эвакуировали один из корпусов Финансового университета
Здание Финансового университета эвакуировали из-за неопознанного объекта
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Из-за обнаружения неопознанного объекта рядом с одним из корпусов Финансового университета здание эвакурировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.
Так, сообщается, что на текущий момент закрыт главный вход в университет, находящийся по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2. Периметр учебного заведения оцепили силы Росгвардии.
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Ранее 25 марта в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали пациентов и персонал из здания консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, а также посетителей торгово-развлекательного центра "Мозаика".
Кроме того, эвакуация людей проходила в Санкт-Петербурге, в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Отмечается, что аноним позвонили сообщил об угрозе минирования.