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В Москве эвакуировали один из корпусов Финансового университета

В Москве эвакуировали один из корпусов Финансового университета - 26.03.2024, ПРАЙМ

В Москве эвакуировали один из корпусов Финансового университета

Из-за обнаружения неопознанного объекта рядом с одним из корпусов Финансового университета здание эвакурировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T12:14+0300

2024-03-26T12:14+0300

2024-03-26T12:14+0300

россия

финансовый университет

росгвардия

эвакуация

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Из-за обнаружения неопознанного объекта рядом с одним из корпусов Финансового университета здание эвакурировали, рассказали РИА Новости в пресс-службе университета.Так, сообщается, что на текущий момент закрыт главный вход в университет, находящийся по адресу Ленинградский проспект, д. 49/2. Периметр учебного заведения оцепили силы Росгвардии.Ранее 25 марта в Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали пациентов и персонал из здания консультативно-диагностического центра Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова, а также посетителей торгово-развлекательного центра "Мозаика". Кроме того, эвакуация людей проходила в Санкт-Петербурге, в торговом центре "Пассаж" на Невском проспекте. Отмечается, что аноним позвонили сообщил об угрозе минирования.

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россия, финансовый университет, росгвардия, эвакуация