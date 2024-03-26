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В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин - 26.03.2024, ПРАЙМ
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В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин - 26.03.2024, ПРАЙМ
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин
Для отмены моратория на смертную казнь не нужно проводить референдум, достаточно решения Конституционного суда, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:27+0300
2024-03-26T13:39+0300
россия
смертная казнь
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Для отмены моратория на смертную казнь не нужно проводить референдум, достаточно решения Конституционного суда, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин."У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - сказал депутат на пленарном заседании.Кроме того, он отметил, что необходимо проанализировать все принятые решения по этому вопросу. По его словам, в связи с выходом России из Совета Европы эта тема требует тщательного рассмотрения.Ранее сообщалось, что лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов намерен настаивать на проведении референдума о возвращении смертной казни в 2024 году.Вопрос об отмене моратория на смертную казнь вновь подняли после теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске 22 марта.Так, уже в пятницу координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.
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россия, смертная казнь
РОССИЯ, смертная казнь
13:27 26.03.2024 (обновлено: 13:39 26.03.2024)
 
В референдуме по вопросу смертной казни нет необходимости, считает Володин

Володин о смертной казни: не надо никаких референдумов, достаточно решения КС России

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПленарное заседание Государственной Думы РФ
Пленарное заседание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Для отмены моратория на смертную казнь не нужно проводить референдум, достаточно решения Конституционного суда, рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"У нас и в конституции, и в уголовном законодательстве никто смертную казнь не отменял, есть решение Конституционного суда, который отложил вынесение такого приговора, поэтому не надо никаких референдумов, достаточно решения в этом вопросе Конституционного суда", - сказал депутат на пленарном заседании.
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
Миронов выступил за проведение референдума о смертной казни
11:51
Кроме того, он отметил, что необходимо проанализировать все принятые решения по этому вопросу. По его словам, в связи с выходом России из Совета Европы эта тема требует тщательного рассмотрения.
Ранее сообщалось, что лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов намерен настаивать на проведении референдума о возвращении смертной казни в 2024 году.
Вопрос об отмене моратория на смертную казнь вновь подняли после теракта в "Крокус сити холле" в Красногорске 22 марта.
Так, уже в пятницу координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил о необходимости вернуть казнь для ничтожеств и выродков, которые устроили стрельбу, повлекшую смерть невинных людей, а также их заказчиков. Член оборонного комитета Совфеда Александр Ярошук, в свою очередь, предложил ввести казнь не только за терроризм, но и за госизмену.
 
РОССИЯсмертная казнь
 
 
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