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С Россией Запад совершил роковую ошибку. Мир меняется не в его пользу
С Россией Запад совершил роковую ошибку. Мир меняется не в его пользу - 26.03.2024, ПРАЙМ
С Россией Запад совершил роковую ошибку. Мир меняется не в его пользу
Своей борьбой с Россией западные стратеги совершили опасную ошибку, превратив ее из своего партнера во врага, пишет издание GN. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T13:58+0300
2024-03-26T13:58+0300
2024-03-26T13:58+0300
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Своей борьбой с Россией западные стратеги совершили опасную ошибку, превратив ее из своего партнера во врага, пишет издание GN. Так, как отмечает автор статьи, Запад совершил роковую ошибку, выступив против России на стороне Украины, потому именно Россия "изменила мир". В этой связи обозреватель упоминает реакцию России на стремительное расширение блока НАТО и события, которые это повлекло за собой. "Бал вампиров заканчивается!" - отмечал ранее президент России Владимр Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости. Так, по словам обозревателя, своими недавними обращениями Путин дал явно понять западным странам, что эра "западного колониализма" подходит к концу. Несмотря на сильное давление США, глобальный Юг продолжает поддерживать Россию, а Европейскому союзу, столкнувшемуся с массой экономических проблем, теперь еще и предстоит самостоятельно обеспечивать Украину военной помощью.В данной ситуации, когда европейские элиты отказались от своего суверенитета, им не остается ничего другого как выполнять указания "Большого брата" в лице Соединенных Штатов, в то время как Россия продолжает успешло справляться с санкционным давлением, сотрудничать с восточными странами и Ираном, отношения с которым у тех же США сейчас складываются не лучшим образом.Учитывая положение США, лидера Белого дома, который яро выступает против "республиканцев", обозреватель не исключает переизбрания Дональда Трампа. Однако в случае его победы он будет пользоваться определенным "покровительством" по крайней мере части американского глубинного государства. По словам автора статьи, Трамп способен с новыми силами встать на защиту американских интересов, выбрав при этом чуждые Байдену способы.
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россия, украина, сша
С Россией Запад совершил роковую ошибку. Мир меняется не в его пользу
GN: западные стратеги совершили роковую ошибку, превратив Россию во врага
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ.
Своей борьбой с Россией западные стратеги совершили опасную ошибку, превратив ее из своего партнера во врага, пишет
издание GN.
Так, как отмечает автор статьи, Запад совершил роковую ошибку, выступив против России на стороне Украины, потому именно Россия "изменила мир". В этой связи обозреватель упоминает реакцию России на стремительное расширение блока НАТО и события, которые это повлекло за собой.
"Бал вампиров заканчивается!" - отмечал ранее президент России Владимр Путин в интервью Дмитрию Киселеву для телеканала "Россия 1" и агентства РИА Новости.
Так, по словам обозревателя, своими недавними обращениями Путин дал явно понять западным странам, что эра "западного колониализма" подходит к концу. Несмотря на сильное давление США, глобальный Юг продолжает поддерживать Россию, а Европейскому союзу, столкнувшемуся с массой экономических проблем, теперь еще и предстоит самостоятельно обеспечивать Украину военной помощью.
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В данной ситуации, когда европейские элиты отказались от своего суверенитета, им не остается ничего другого как выполнять указания "Большого брата" в лице Соединенных Штатов, в то время как Россия продолжает успешло справляться с санкционным давлением, сотрудничать с восточными странами и Ираном, отношения с которым у тех же США сейчас складываются не лучшим образом.
Учитывая положение США, лидера Белого дома, который яро выступает против "республиканцев", обозреватель не исключает переизбрания Дональда Трампа. Однако в случае его победы он будет пользоваться определенным "покровительством" по крайней мере части американского глубинного государства. По словам автора статьи, Трамп способен с новыми силами встать на защиту американских интересов, выбрав при этом чуждые Байдену способы.