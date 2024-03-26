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Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ - 26.03.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ
Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ - 26.03.2024, ПРАЙМ
Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ
Органам прокуратуры следует активнее работать по линии жилищно-коммунального хозяйства, отметил на расширенном заседании Генпрокуратуры президент Владимир... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:20+0300
2024-03-26T14:22+0300
экономика
владимир путин
генпрокуратура рф
жкх
модернизация жкх
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Органам прокуратуры следует активнее работать по линии жилищно-коммунального хозяйства, отметил на расширенном заседании Генпрокуратуры президент Владимир Путин. "Прежде всего, речь идет о защите трудовых, социальных и жилищных, других прав граждан. Все вопросы, которые определяют качество жизни, благополучие российских семей, каждого человека - должны быть вашим приоритетом", - сказал Путин. В конце февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства рассказал, что до 2030 года на модернизацию ЖКХ будет направлено более 4,5 триллиона рублей. В эту сумму войдут не только государственные, но и частные средства. В январе прошлого года Путин говорил, что кабмин разработал программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, на которую только в 2023-м будет выделено 440 миллиардов рублей. В 2022-м на эти цели было заложено 170 миллиардов.
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владимир путин, генпрокуратура рф, жкх, модернизация жкх
Экономика, Владимир Путин, Генпрокуратура РФ, ЖКХ, модернизация ЖКХ
14:20 26.03.2024 (обновлено: 14:22 26.03.2024)
 
Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ

Путин: органам прокуратуры надо усилить работу по линии ЖКХ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВстреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле
Встреча В. Путина с доверенными лицами в Кремле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Органам прокуратуры следует активнее работать по линии жилищно-коммунального хозяйства, отметил на расширенном заседании Генпрокуратуры президент Владимир Путин.
"Прежде всего, речь идет о защите трудовых, социальных и жилищных, других прав граждан. Все вопросы, которые определяют качество жизни, благополучие российских семей, каждого человека - должны быть вашим приоритетом", - сказал Путин.
В конце февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства рассказал, что до 2030 года на модернизацию ЖКХ будет направлено более 4,5 триллиона рублей. В эту сумму войдут не только государственные, но и частные средства.
В январе прошлого года Путин говорил, что кабмин разработал программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, на которую только в 2023-м будет выделено 440 миллиардов рублей. В 2022-м на эти цели было заложено 170 миллиардов.
ПМЭФ-2021. Работа стенда МИА Россия сегодня. День второй. Хуснуллин - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2024
Хуснуллин отметил необходимость полноценной программы модернизации ЖКХ
20 января, 11:38
 
ЭкономикаВладимир ПутинГенпрокуратура РФЖКХмодернизация ЖКХ
 
 
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