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Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ

Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ - 26.03.2024, ПРАЙМ

Путин обратил внимание органов прокуратуры на сферу ЖКХ

Органам прокуратуры следует активнее работать по линии жилищно-коммунального хозяйства, отметил на расширенном заседании Генпрокуратуры президент Владимир... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:20+0300

2024-03-26T14:20+0300

2024-03-26T14:22+0300

экономика

владимир путин

генпрокуратура рф

жкх

модернизация жкх

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Органам прокуратуры следует активнее работать по линии жилищно-коммунального хозяйства, отметил на расширенном заседании Генпрокуратуры президент Владимир Путин. "Прежде всего, речь идет о защите трудовых, социальных и жилищных, других прав граждан. Все вопросы, которые определяют качество жизни, благополучие российских семей, каждого человека - должны быть вашим приоритетом", - сказал Путин. В конце февраля, выступая с посланием Федеральному собранию, глава государства рассказал, что до 2030 года на модернизацию ЖКХ будет направлено более 4,5 триллиона рублей. В эту сумму войдут не только государственные, но и частные средства. В январе прошлого года Путин говорил, что кабмин разработал программу модернизации жилищно-коммунального хозяйства, на которую только в 2023-м будет выделено 440 миллиардов рублей. В 2022-м на эти цели было заложено 170 миллиардов.

https://1prime.ru/20240120/842847284.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, генпрокуратура рф, жкх, модернизация жкх