https://1prime.ru/20240326/aktivy-846713444.html

Краснов раскрыл, куда ранее уходили возвращенные государству активы

Краснов раскрыл, куда ранее уходили возвращенные государству активы - 26.03.2024, ПРАЙМ

Краснов раскрыл, куда ранее уходили возвращенные государству активы

Прокуроры в прошлом году помогли вернуть в собственность государства предприятия и активы более чем на триллион рублей, доход от ряда активов направлялся ранее... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:29+0300

2024-03-26T14:29+0300

2024-03-26T15:08+0300

игорь краснов

активы

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Прокуроры в прошлом году помогли вернуть в собственность государства предприятия и активы более чем на триллион рублей, доход от ряда активов направлялся ранее на финансирование террористической деятельности Украины, сообщил на итоговой коллегии генеральный прокурор России Игорь Краснов. Генпрокурор отметил, что в 2023 году усилия ведомства были направлены на укрепление экономической основы государства, в том числе по возвращению утраченного имущества. В судебном порядке прокуроры добились восстановления контроля государства над десятками стратегических предприятий, продукция которых критически важна для укрепления обороноспособности и развития экономики страны. "Они выбыли из собственности Российской Федерации незаконным, в том числе коррупционным путем. Более того, часть их средств направлялась даже на финансирование террористической деятельности со стороны Украины. Исходя из реальной стоимости активов, сумма составляет более триллиона рублей", - сказал Краснов. Он поручил сотрудникам ведомства, тщательно разбираться с незаконным отчуждением предприятий и недвижимости в целях вывода активов за рубеж, в том числе в ходе банкротства; оспаривать противоправные сделки, добиваться правовой оценки действий управленцев, учредителей и других выгодоприобретателей.

https://1prime.ru/20240326/kara-846713170.html

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игорь краснов, активы