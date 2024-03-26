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"Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти"

"Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти" - 26.03.2024, ПРАЙМ

"Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти"

Банк непрофильных активов "Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти", сообщили РИА Новости в банке. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T21:21+0300

2024-03-26T21:21+0300

2024-03-26T21:21+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Банк непрофильных активов "Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти", сообщили РИА Новости в банке. "Траст" продал часть пакета привилегированных акций "Русснефти". Детали сделки не раскрываем", - сказал представитель банка. В феврале председатель правления банка непрофильных активов Александр Соколов сообщал, что "Траст" намерен продать принадлежащий ему пакет привилегированных акций "Русснефти" в 2024 году. Уставный капитал "Русснефти" разделен на 294,12 миллиона обыкновенных и 98,032 миллиона кумулятивных привилегированных акций. Таким образом, на привилегированные акции приходится 25% уставного капитала (ВТБ принадлежит 8,4%, "Трасту" до сделки принадлежало 16,52%). "Русснефть" входит в число крупнейших компаний по объемам добычи нефти в России. Ее активы сосредоточены в ключевых нефтегазоносных регионах РФ (Западной Сибири, Волго-Уральском регионе и Центральной Сибири), а также в Азербайджане. Банк непрофильных активов "Траст" создан в 2018 году на базе одноименного банка путем консолидации "плохих" и непрофильных активов санируемых ЦБ банков. В частности, он получил активы Бинбанка, "Рост банка", банка "ФК Открытие", Автовазбанка и часть активов Промсвязьбанка. Первоначально предполагалось, что "Траст" сдаст банковскую лицензию к 2024 году, однако ЦБ принял решение продлить его работу еще на три года и ликвидирует его в 2027 году.

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траст, русснефть, акции