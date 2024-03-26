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Рынок оживился: нефтегаз пошел вверх - 26.03.2024, ПРАЙМ
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Рынок оживился: нефтегаз пошел вверх
Рынок оживился: нефтегаз пошел вверх - 26.03.2024, ПРАЙМ
Рынок оживился: нефтегаз пошел вверх
В пятницу рынок акций сильно падал, рубль значительно ослаб. На рынке бушевали эмоции на фоне трагических событий в стране. Но вчера под занавес вечерней сессии | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:04+0300
2024-03-26T10:04+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
акции
?1711436679
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В пятницу рынок акций сильно падал, рубль значительно ослаб. На рынке бушевали эмоции на фоне трагических событий в стране. Но вчера под занавес вечерней сессии индекс МосБиржи полностью ликвидировал глубокий провал, а рубль вернулся на исходные утра пятницы — 3286 п. индекс и доллар у 92,5.Наши предположения перед открытием рынка в понедельник полностью оправдались — состоялась стабилизация финансового рынка и восстановление перепроданных бумаг и рубля. Задача на ближайшие дни — индексу МосБиржи вернуться на 3300 п.Сильнее всех вверх рванули бумаги ИТ-сектора, многие из них переписали двухлетние и даже исторические максимумы, от пятничных распродаж не осталось и следа — данные акции всегда идут на опережение к рынку, чутко улавливая общий сентимент. Акции Яндекса уже выше 4000 руб. и +5%, бумаги АФК Системы и Группа Позитив прибавили свыше 3%.Оживились и акции Газпрома, скачок вверх на 1,5% — вышла новость о получении концерном прав на долю в проекте "Сахалин – 2", хотя ранее на нее претендовал НОВАТЭК.
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Михаил Зельцер
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192
40
192
40
ПРАЙМ
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5
4.7
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мнения аналитиков, индекс мосбиржи, акции
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, Акции
10:04 26.03.2024
 

Рынок оживился: нефтегаз пошел вверх

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. В пятницу рынок акций сильно падал, рубль значительно ослаб. На рынке бушевали эмоции на фоне трагических событий в стране. Но вчера под занавес вечерней сессии индекс МосБиржи полностью ликвидировал глубокий провал, а рубль вернулся на исходные утра пятницы — 3286 п. индекс и доллар у 92,5.
Наши предположения перед открытием рынка в понедельник полностью оправдались — состоялась стабилизация финансового рынка и восстановление перепроданных бумаг и рубля. Задача на ближайшие дни — индексу МосБиржи вернуться на 3300 п.
Сильнее всех вверх рванули бумаги ИТ-сектора, многие из них переписали двухлетние и даже исторические максимумы, от пятничных распродаж не осталось и следа — данные акции всегда идут на опережение к рынку, чутко улавливая общий сентимент. Акции Яндекса уже выше 4000 руб. и +5%, бумаги АФК Системы и Группа Позитив прибавили свыше 3%.
Оживились и акции Газпрома, скачок вверх на 1,5% — вышла новость о получении концерном прав на долю в проекте "Сахалин – 2", хотя ранее на нее претендовал НОВАТЭК.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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