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Россия намерена нарастить экспорт продукции АПК к 2030 году

Россия намерена нарастить экспорт продукции АПК к 2030 году - 26.03.2024, ПРАЙМ

Россия намерена нарастить экспорт продукции АПК к 2030 году

Россия рассчитывает нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2030 году до 55,2 миллиарда долларов, это означает рост в 1,5 раза по сравнению с... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T13:23+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Россия рассчитывает нарастить экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2030 году до 55,2 миллиарда долларов, это означает рост в 1,5 раза по сравнению с объемом 2021 года, сообщил руководитель федерального центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ Дмитрий Краснов."В соответствии с недавним поручением президента, озвученным в послании Федеральному собранию, к 2030 году экспорт продукции АПК должен вырасти в полтора раза по отношению к 2021 году. Соответственно, наша цель – 55,2 миллиарда долларов", - сообщил Краснов в ходе конференции "Новые реалии АПК: трансформация, цифровизация, кооперация".По его словам, данная задача является очень амбициозной, и ее решение во многом зависит от работы на местах, от того, насколько регионы смогут раскрыть свой экспортный потенциал. "Именно поэтому главной задачей является обеспечение опережающего роста экспорта в регионах России", - подчеркнул Краснов.По предварительным данным, Россия в 2023 году поставила на внешние рынке продукции АПК не менее чем на 43,5 миллиарда долларов; по итогам 2022 года поставки агропродукции составляли 41,6 миллиарда долларов."Если в 2021 году на долю дружественных стран приходилось 73% российских поставок продукции АПК, то в 2023 году эта доля увеличилась до 87%. На дружественные страны приходится 40% мирового импорта продукции АПК, и в ближайшие десятилетия именно эти страны будут наращивать импорт продовольствия опережающими темпами", - уверен Краснов.Среди стран, которые в 2023 году больше всего нарастили поставки российской продукции АПК, он выделил Китай (поставки в денежном выражении выросли на 52,7%), Бангладеш (рост в 5,2 раза), Индию (рост на 45,7%), а также Йемен (рост почти в 3 раза) и Египет (на 10,6%). Помимо этого, значительный рост - по Индонезии, Мексике, Кении и Пакистану."За последние 6 лет получено право экспорта в более чем 100 стран по более 250 видам продукции АПК. Важными рынками являются рынок Китая, в том числе Гонконга, Вьетнама, Малайзии, Алжира и Индонезии", - сказал Краснов. Он также сообщил об ожиданиях увеличения российских поставок в страны Азии, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и постсоветского пространства.

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