https://1prime.ru/20240326/arestovich-846701602.html

Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт

Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт - 26.03.2024, ПРАЙМ

Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт

Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле". Это следует из... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T10:22+0300

2024-03-26T10:22+0300

2024-03-26T11:24+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле". Это следует из видеозаписи, размещенной на его YouTube-канале."(Официальные лица РФ якобы заявляют - ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине - ред.) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", - заявил Арестович*.По его словам, российские власти пытаются привлечь внимание Запада к трагедии в Подмосковье, чтобы вызвать сочувствие за жертвами, не учитывая то, что на Украине каждый день убивают такое же количество людей.Кроме того, в ходе всей видеозаписи, политик всячески пытается доказать, что Киев не итмеет никакого отношения к этому теракту.В то же время глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков, а также к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму

https://1prime.ru/20240326/terakt-846697359.html

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россия, украина, алексей арестович, новости, крокус сити холл