Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240326/arestovich-846701602.html
Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт
Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт - 26.03.2024, ПРАЙМ
Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт
Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле". Это следует из... | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T10:22+0300
2024-03-26T11:24+0300
политика
россия
украина
алексей арестович
новости
крокус сити холл
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_f8f07a9c0f04769b8ae087333f58084f.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле". Это следует из видеозаписи, размещенной на его YouTube-канале."(Официальные лица РФ якобы заявляют - ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине - ред.) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", - заявил Арестович*.По его словам, российские власти пытаются привлечь внимание Запада к трагедии в Подмосковье, чтобы вызвать сочувствие за жертвами, не учитывая то, что на Украине каждый день убивают такое же количество людей.Кроме того, в ходе всей видеозаписи, политик всячески пытается доказать, что Киев не итмеет никакого отношения к этому теракту.В то же время глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков, а также к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
https://1prime.ru/20240326/terakt-846697359.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/51/841315134_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_9c460aa80fd5c0199536342d8d6230d1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, алексей арестович, новости, крокус сити холл
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Алексей Арестович, Новости, Крокус сити холл
10:22 26.03.2024 (обновлено: 11:24 26.03.2024)
 
Арестович* случайно признал ответственность Киева за теракт

Арестович проговорился и признал ответственность Киева за теракт в "Крокусе"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineУкраинский флаг, Киев
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович* "проговорился" об ответственности Киева за теракт в "Крокус сити холле". Это следует из видеозаписи, размещенной на его YouTube-канале.
"(Официальные лица РФ якобы заявляют - ред.) Весь мир, вы должны нам посочувствовать, мы жертвы радикального ислама. Забывая, что они у нас (на Украине - ред.) убивают столько людей, сколько мы убили... Сколько не мы убили, а у них убили в этом теракте", - заявил Арестович*.
По его словам, российские власти пытаются привлечь внимание Запада к трагедии в Подмосковье, чтобы вызвать сочувствие за жертвами, не учитывая то, что на Украине каждый день убивают такое же количество людей.
Кроме того, в ходе всей видеозаписи, политик всячески пытается доказать, что Киев не итмеет никакого отношения к этому теракту.
Акции памяти жертв теракта в Крокус Сити Холле - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
В Крыму обвинили США в отказе назвать заказчиков теракта в "Крокусе"
06:53
В то же время глава Службы безопасности Украины Василий Малюк намекнул на причастность своего ведомства к убийствам и покушениям на украинских и российских политиков, а также к ударам по нефтеперерабатывающим заводам в России.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло в пятницу вечером. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Как сообщал Песков, Путину в первые минуты доложили о стрельбе в "Крокусе", он постоянно получал по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Песков отметил, что президент дал все необходимые указания.
*лицо, внесенное Росфинмониторингом в список причастных к экстремистской деятельности и терроризму
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНААлексей АрестовичНовостиКрокус сити холл
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала