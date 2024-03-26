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Главы МИД стран АСЕАН осудили теракт в "Крокусе"

Главы МИД стран АСЕАН осудили теракт в "Крокусе" - 26.03.2024, ПРАЙМ

Главы МИД стран АСЕАН осудили теракт в "Крокусе"

Главы МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осудили произошедший 22 марта теракт в подмосковном "Крокус сити холле", поддержав усилия страны "по... | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T08:38+0300

2024-03-26T08:38+0300

2024-03-26T08:52+0300

россия

асеан

теракт

крокус сити холл

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МОСКВА, 26 мар – ПРАЙМ. Главы МИД Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) осудили произошедший 22 марта теракт в подмосковном "Крокус сити холле", поддержав усилия страны "по урегулированию ситуации и привлечению виновных к ответственности", сообщается в совместном заявленим министров.Согласно заялению, АСЕАН выражает глубочайшие соболезнования семьям погибших, гражданам и руководству России. Отмечается, что министры желают пострадавшим скорейшего выздоровления.Кроме того, министры иностранных дел АСЕАН подчеркнули необходимость совместных усилий по ликвидации терроризма всеобъемлющим образом.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались как минимум трое мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.На место были направлены десятки бригад скорой помощи, пострадавших госпитализировали в больницы Москвы и области.Согласно последним данным Следственного комитета, погибли 137 человек, трое из них дети. Главред медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что число жертв теракта в "Крокусе" выросло до 143. Возбуждено уголовное дело о теракте. Президент РФ Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура.

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россия, асеан, теракт, крокус сити холл