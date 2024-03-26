https://1prime.ru/20240326/assanzh-846726200.html
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа
Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T19:26+0300
2024-03-26T19:26+0300
2024-03-26T19:28+0300
мария захарова
великобритания
джулиан ассанж
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846553925_0:0:2927:1646_1920x0_80_0_0_c5330cbb5ea467d7acadc035cf031e82.jpg
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так, она прокомментировала решение британского суда, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжить оспаривать экстрадицию в США в британских судах."Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира. Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", — указала Захарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что снова обращает внимание общественности на непрекращающееся преследование журналиста-расследователя, которое нарушает принципы свободы слова и прав человека.Австралийский журналист Ассанж получил известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны количества конфиденциальной информации.
https://1prime.ru/20240326/zakharova-846724251.html
великобритания
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/15/846553925_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_dfba12253c247452dcf72b8f0f64867f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, великобритания, джулиан ассанж
Мария Захарова, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Джулиан Ассанж
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа
Захарова: система правосудия Лондона превратилась в фарс, посмешище на глазах у всего мира
МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так, она прокомментировала решение британского суда, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжить оспаривать экстрадицию в США в британских судах.
"Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира. Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", — указала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что снова обращает внимание общественности на непрекращающееся преследование журналиста-расследователя, которое нарушает принципы свободы слова и прав человека.
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова
Австралийский журналист Ассанж получил известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны количества конфиденциальной информации.