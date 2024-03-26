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"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа - 26.03.2024, ПРАЙМ
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"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа - 26.03.2024, ПРАЙМ
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа
Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T19:26+0300
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мария захарова
великобритания
джулиан ассанж
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так, она прокомментировала решение британского суда, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжить оспаривать экстрадицию в США в британских судах."Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира. Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", — указала Захарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что снова обращает внимание общественности на непрекращающееся преследование журналиста-расследователя, которое нарушает принципы свободы слова и прав человека.Австралийский журналист Ассанж получил известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны количества конфиденциальной информации.
https://1prime.ru/20240326/zakharova-846724251.html
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мария захарова, великобритания, джулиан ассанж
Мария Захарова, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Джулиан Ассанж
19:26 26.03.2024 (обновлено: 19:28 26.03.2024)
 
"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа

Захарова: система правосудия Лондона превратилась в фарс, посмешище на глазах у всего мира

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкИнтервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости
Интервью официального представителя МИД РФ М. Захаровой агентству РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Так, она прокомментировала решение британского суда, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжить оспаривать экстрадицию в США в британских судах.
"Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира. Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", — указала Захарова в своем Telegram-канале.
Она подчеркнула, что снова обращает внимание общественности на непрекращающееся преследование журналиста-расследователя, которое нарушает принципы свободы слова и прав человека.
Мария Захарова - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
США сложно верить после поддержки евромайдана, заявила Захарова
17:31
Австралийский журналист Ассанж получил известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны количества конфиденциальной информации.
 
Мария ЗахароваВЕЛИКОБРИТАНИЯДжулиан Ассанж
 
 
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