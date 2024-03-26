https://1prime.ru/20240326/assanzh-846726200.html

"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа

"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа - 26.03.2024, ПРАЙМ

"Посмешище". Захарова оценила решение британского суда по делу Ассанжа

Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T19:26+0300

2024-03-26T19:26+0300

2024-03-26T19:28+0300

мария захарова

великобритания

джулиан ассанж

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МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Британская система правосудия превратилась в посмешище, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так, она прокомментировала решение британского суда, который разрешил основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу продолжить оспаривать экстрадицию в США в британских судах."Вся система правосудия Королевства превратилась в фарс — посмешище на глазах у всего мира. Все это — издевательство над человеческим достоинством со стороны чудовищно неэффективной, карательной британской псевдоюстиции", — указала Захарова в своем Telegram-канале. Она подчеркнула, что снова обращает внимание общественности на непрекращающееся преследование журналиста-расследователя, которое нарушает принципы свободы слова и прав человека.Австралийский журналист Ассанж получил известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. Ему предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюрьмы в США в связи с раскрытием крупнейшего в истории страны количества конфиденциальной информации.

https://1prime.ru/20240326/zakharova-846724251.html

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мария захарова, великобритания, джулиан ассанж