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Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента

Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента - 26.03.2024, ПРАЙМ

Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента

Российские банки в феврале сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январем - до 275 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:34+0300

2024-03-26T14:34+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январем - до 275 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. "Чистая прибыль сектора составила 275 миллиардов рублей, что на 79 миллиардов рублей, или 22%, ниже результата января (около 354 миллиардов рублей), но сопоставимо с прибылью за февраль 2023 года (293 миллиарда рублей)", - сказано в сообщении. Количество прибыльных банков снизилось до 248 с 292 в январе, а их доля от общего числа банков – примерно до 77% с 90%. Системных рисков для сектора это не несет, так как размер потерь убыточных банков незначителен (14 миллиардов рублей), а их общая доля в активах сектора составляет лишь около 2%, пояснил регулятор. "В целом прибыль пока выше наших ожиданий (2,3–2,8 триллиона рублей в 2024 году, около 200 миллиардов рублей в среднем за месяц) из-за очень низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (около 0,2% в феврале в годовом выражении)", - отметил ЦБ.

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