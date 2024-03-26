Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента - 26.03.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240326/bank-846713578.html
Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента
Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента - 26.03.2024, ПРАЙМ
Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента
Российские банки в феврале сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январем - до 275 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. | 26.03.2024, ПРАЙМ
2024-03-26T14:34+0300
2024-03-26T14:39+0300
экономика
россия
новости
банки
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_0:96:3299:1952_1920x0_80_0_0_732fc4b85a2b79d5aa178f1e6870c861.jpg
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январем - до 275 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России. "Чистая прибыль сектора составила 275 миллиардов рублей, что на 79 миллиардов рублей, или 22%, ниже результата января (около 354 миллиардов рублей), но сопоставимо с прибылью за февраль 2023 года (293 миллиарда рублей)", - сказано в сообщении. Количество прибыльных банков снизилось до 248 с 292 в январе, а их доля от общего числа банков – примерно до 77% с 90%. Системных рисков для сектора это не несет, так как размер потерь убыточных банков незначителен (14 миллиардов рублей), а их общая доля в активах сектора составляет лишь около 2%, пояснил регулятор. "В целом прибыль пока выше наших ожиданий (2,3–2,8 триллиона рублей в 2024 году, около 200 миллиардов рублей в среднем за месяц) из-за очень низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (около 0,2% в феврале в годовом выражении)", - отметил ЦБ.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84146/42/841464278_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_1ec96f2c4ee47389dcfa74f2c20e12ad.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, новости, банки
Экономика, РОССИЯ, Новости, Банки
14:34 26.03.2024 (обновлено: 14:39 26.03.2024)
 
Российские банки сократили чистую прибыль на 22 процента

ЦБ: банки России в феврале сократили чистую прибыль на 22% к январю, до 275 млрд руб

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.03.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале сократили чистую прибыль на 22% по сравнению с январем - до 275 миллиардов рублей, говорится в материалах Банка России.
"Чистая прибыль сектора составила 275 миллиардов рублей, что на 79 миллиардов рублей, или 22%, ниже результата января (около 354 миллиардов рублей), но сопоставимо с прибылью за февраль 2023 года (293 миллиарда рублей)", - сказано в сообщении.
Количество прибыльных банков снизилось до 248 с 292 в январе, а их доля от общего числа банков – примерно до 77% с 90%. Системных рисков для сектора это не несет, так как размер потерь убыточных банков незначителен (14 миллиардов рублей), а их общая доля в активах сектора составляет лишь около 2%, пояснил регулятор.
"В целом прибыль пока выше наших ожиданий (2,3–2,8 триллиона рублей в 2024 году, около 200 миллиардов рублей в среднем за месяц) из-за очень низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (около 0,2% в феврале в годовом выражении)", - отметил ЦБ.
 
ЭкономикаРОССИЯНовостиБанки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала