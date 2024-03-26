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Российские банки нарастили кредитование компаний и населения

Российские банки нарастили кредитование компаний и населения - 26.03.2024, ПРАЙМ

Российские банки нарастили кредитование компаний и населения

Российские банки в феврале нарастили корпоративное кредитование на 0,6%, розничное – на 0,9%, говорится в материалах Банка России. | 26.03.2024, ПРАЙМ

2024-03-26T14:36+0300

2024-03-26T14:36+0300

2024-03-26T14:36+0300

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МОСКВА, 26 мар - ПРАЙМ. Российские банки в феврале нарастили корпоративное кредитование на 0,6%, розничное – на 0,9%, говорится в материалах Банка России. "Корпоративный портфель умеренно вырос, на 0,6%, что несколько выше января, но в 2,5 раза ниже февраля прошлого года. Текущий темп находится в границах нашего прогноза. Рост в основном обеспечило проектное финансирование строительства жилья, а также юаневые кредиты нефтегазовым и горно-металлургическим компаниям", - сказано в сообщении. Розничное кредитование, по данным ЦБ, в феврале также несколько ускорило рост - до 0,9% с 0,7% в январе. При этом рост потребительского кредитования, по предварительным данным, в феврале остался на уровне января (0,9%) на фоне повышения потребительской активности, отмечает регулятор. "Это пока выше нашего прогноза (рост за год в диапазоне 3-8%). Предварительно такие изменения в значительной степени обеспечены кредитными картами, где ставки всегда были достаточно высокими и потому менее чувствительными к изменению рыночных ставок. Тем не менее, мы ожидаем, что сдерживающий эффект на кредитование окажут МПЛ (макропруденциальные лимиты - ред.)", - отметили в ЦБ.

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